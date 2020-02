Orquesta Sinfónica italiana "Matteo Goffriller" en Mérida

Con el decidido deseo de aportar y enriquecer la extensa programación cultural de la ciudad de Mérida, así como también al continuo desarrollo social, humano, artístico, cultural y económico de nuestra ciudad capital a través de diversas expresiones artísticas, Kunst & Music Yucatán A. C. y el Patronato para la Preservación del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, Yucatán A. C. en colaboración con el H. Ayuntamiento de Mérida, así como también de empresarios y amantes del arte, presentan la primera edición de: Naciones en armonía.

Proyecto que tiene como objetivo, reforzar la divulgación y la promoción del arte y la cultura, con el fin de que llegue al mayor número de personas de la ciudad de Mérida, sus comisarías y el interior del Estado de Yucatán. Por otra parte, y como sucede en una Orquesta Sinfónica, en donde todos sus integrantes deben trabajar conjuntamente concertándose entre sí para generar belleza en armonía, se pretende a través del intercambio entre dos países, o agrupaciones de distintas nacionalidades, colaboren de forma armónica, y fortalezcan el conocimiento y la comprensión artística, cultural y humana entre ambos. Por todo esto, se pretende una vez al año, sean invitadas, diferentes agrupaciones artísticas de distintas partes del mundo para ofrecer presentaciones en la ciudad de Mérida, Yucatán.

En esta primera edición, Naciones en Armonía presenta a la Orquesta Sinfónica Italiana “Matteo Goffrieller”.

Fundada en el año 2006 como la Orquesta Sinfónica del sur del Tirol en territorio italiano. Su director titular y fundador es el maestro de origen australiano-Italiano Stephen Alexander Lloyd, quien es también el director artístico de los teatros unidos de la provincia de Bolzano en Italia. La sección de cuerdas se encuentra a cargo de la violinista Irene Troi, esposa del director titular. La orquesta sinfónica ha participado en festivales nacionales e internacionales. Tienen su sede en la ciudad de Bressanona en la provincia italiana de Bolzano, famosa ciudad, lugar natal del reconocido laudero veneciano Matteo Goffrieller, de quien toma su nombre la orquesta sinfónica italiana. La Orquesta Sinfónica Italiana “Matteo Goffrieller”, se caracteriza por su sonido vibrante y enérgico, fraseo musical impecable y alta calidad de interpretación apegadas en cada caso al carácter del compositor, así como también por la influencia del sistema de trabajo musical del gran Nikolaus Harnoncourt (famoso director europeo especializado en música Barroca), que ha dado a la orquesta una personalidad musical de excelencia y limpieza en su ejecución.

Conciertos en la Ciudad de Mérida

La Orquesta Sinfónica Italiana ofrecerá en la ciudad de Mérida dos conciertos, el primero denominado “Clásica del Mundo”, sábado 22 de febrero a las 20:00 en el teatro José Peón Contreras el programa incluye la danza de la furia de Christoph Willibald Gluck en donde tendrá una parte solista la flautista Valeria Mussner, concierto para dos pianos y orquesta en mi bemol mayor k. 365 de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que el dúo Guevara-Zhelezova pianistas egresadas de la Manhattan School of Music de New York y con amplia trayectoria internacional serán las solistas, la sinfonía núm. 8 en si menor D. 759 (Inconclusa) de Franz Schubert, “Himno” del compositor Yucateco Roberto Abraham Mafud en el que la parte de voz soprano será interpretado por la cantante Alma Chan Yamá, del también compositor de nuestra ciudad, Gabriel Chan Sabido se interpretará su jarana “Timucuy”. El programa cerrará con la suite “Un americano en París” del compositor americano, George Gershwin.

El segundo programa “Clásica Italiana” se realizará el martes 25 de febrero a las 20:00 horas también en el teatro José Peón Contreras, programa que incluye la “Obertura” de la ópera Norma de Vincenzo Bellini, concierto para fagot y orquesta de Antonio Vivaldi en donde se contará como solista al fagot del maestro Augusto Palumbo, quien recientemente debutó en el Carnegie Hall de New York, de Pietro Mascagni se tocará el “Intermezzo de la Caballería Rusticana”, de Edward Elgar, “Sevillana de la escena española”, “Preludio 3” de Roberto Abraham Mafud, la jarana “Tomasita” de Cesáreo Chan Blanco, el “oboe de Gabriel” del compositor italiano Ennio Morricone, participa como solista de la maestra italiana Anna Sofía Franceschini. Se cerrará el programa con “Moment for Morricone” en homenaje al gran maestro Ennio Morricone.

Conciertos didácticos

Como parte de la retribución social, Kunst & Music Yucatán A. C., el Patronato para la Preservación del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, Yucatán A. C. y la Orquesta Sinfónica Italiana “Matteo Goffrieller” en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida ofrecerán dos conciertos didácticos en la Escuela Modelo que se ubica en el Paseo de Montejo, concierto gratuito dedicado a niños y jóvenes de la ciudad de Mérida, comisarías y estudiantes del interior del estado, estos se realizarán en horarios de once de la mañana y las doce horas del mediodía. Para las escuelas que deseen participar asistiendo a los conciertos didácticos, pueden comunicarse a la dirección de cultura del H. Ayuntamiento de Mérida al teléfono 9285414, Kunst & Music Yucatán A. C. al teléfono 9991861191 o contactarnos a través de las páginas de Facebook de Naciones en Armonía, Kunst & Music Yucatán A. C. o a la página del Patronato para la Preservación del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, Yucatán A. C.

Agradecimientos

Ambas Asociaciones civiles agradecen el apoyo y patrocinio muy especialmente del Lic. Renán Barrera Concha Presidente Municipal de la ciudad de Mérida, al Gobierno de la República Italiana a través de la Embajada de Italia en México, al Gobierno Autónomo de la Provincia de Bolzano, al H. Ayuntamiento de la Ciudad de Bressanona, Al Consejero de Cultura de la Provincia de Bolzano, a la empresa italiana Brixen-Plose, A la Asociación civil italiana "Matteo Goffrieller", empresa italiana SERBUS, Hotel Nacional Mérida, Escuela Modelo, Sistema Rasa, a Retro 103.1Fm que buen tiempo, Grupo Megamedia, Creativo Vales, Fundación Roberto Abraham, ODA Bus and Travel, RadioYucatánFm.com.mx, Plaza Harbor, Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, Restaurante Katún, Dunosusa, Los Trompos, Fridays Mérida, The Yucatan Times, Yucatan Today, Telesur, y Universidad Autónoma de Yucatán.

Adquisición de Boletos

Pueden adquirir sus boletos en línea a través de www.tusboletos.mx, u ópticas espadas de Plaza Patio, Altabrisa, Gran Plaza, Bísquets Obregón de calle 61 con 62 (a un costado del Olimpo), ADO Came, y en Plaza la Isla (de 11am a 20:00 horas). Tercer nivel 450 pesos, segundo nivel 550 pesos, primer nivel, platea y luneta 650 pesos. 20% de descuento para maestros, estudiantes, pensionistas, jubilados o personas de la tercera edad con credencial que acredite estos casos tanto en la compra como para el acceso al concierto, con un máximo de dos boletos por persona.

Comunicado de prensa de Kunst & Music Yucatán A. C. y el Patronato para la Preservación del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, Yucatán A. C. (I.S.)

