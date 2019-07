“Otelo” llega a Bellas Artes

Versión realista y atemporal de la ópera de Verdi

A partir de mañana la Compañía Nacional de Ópera presentará en el Palacio de Bellas Artes la ópera “Otelo” de Giuseppe Verdi.

Se trata de una versión realista y atemporal que hace énfasis en las emociones que vive cada uno de los personajes, principalmente los protagonistas: Desdémona (Elizabeth Caballero), Otello (Lorenzo Decaro) e Iago (Giuseppe Altomare), indica el diario “La Razón”.

Otello cuenta la historia del gobernador de Chipre, que pasa de tener todo a matar a su amada Desdémona tras una serie de intrigas orquestadas por Iago. “Todos los personajes dudan, están inseguros, sufren en cada acto. Por eso, lo que les recuerdo a los intérpretes es que el cantante ya sabe lo que va a pasar; el personaje, no; entonces no deben adelantar, porque a veces al saber que Desdémona va a morir la soprano puede anticipar algo que el personaje ignora, entonces no entra con entusiasmo. Esto es muy interesante trabajar actoralmente”, señaló Luis Miguel Lombana, quien en la producción de 2017 de esta ópera también fue director de escena.