Pablo González Carbonell comprometido en compartir Vacaciones para Todos

En México, el 44% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirma que "Toda persona tiene derecho al descanso y al esparcimiento.” Es así que Pablo Ignacio González Carbonell, Presidente de Grupo Royal Holiday se decidió en 2015 apoyar a diferentes grupos vulnerables de México para disfrutar todo lo positivo de las vacaciones. Gracias a su experiencia en el turismo y a su vocación filantrópica, nació la Fundación Royal Holiday, una conmovedora organización sin fines de lucro que se dedica a crear experiencias positivas a través de las vacaciones. Esta misión, permite que grupos de la sociedad más vulnerables puedan vacacionar sin costo a través del “Movimiento Vacaciones para Todos” de la Fundación Royal Holiday.

Desde su establecimiento, la Fundación Royal Holiday ha cambiado la vida de más de 7,000 personas con experiencias vacacionales que dejan huella positiva en sus experiencias de vida.

Algunas de las causas más conmovedoras a través de las cuales se han creado miles de sonrisas son:

Niños que viven en la cárcel conocen el mar

Según la ley mexicana, los niños que nacen en la cárcel mexicana tienen que vivir allí hasta los seis años. Su único conocimiento de la libertad son las visitas de fin de semana fuera de la cárcel con sus familias. Se ha estimado que hay 800 niños que han nacido y viven en la cárcel, según la Fundación Reinserta, una organización que ayuda a los ex presos a reintegrarse a la sociedad. Afortunadamente, la Fundación Royal Holiday formó una alianza entre la Fundación Reinserta y la aerolínea Viva Aerobus para llevar a 27 niños que viven en la cárcel en sus primeras vacaciones a la playa en Puerto Vallarta y Acapulco.

Los niños tuvieron la experiencia y alegría de sentir el cálido sol y la brisa del mar mientras construían castillos de arena y chapoteaban en el mar. Esta es la vida que merecen los niños, en vacaciones con sus familias y muy, muy lejos de las rejas de la cárcel. "Me asusté un poco en el avión, pero la vista fue increíble", recuerda una niña. “Lo que más me ha gustado es estar debajo del mar. Pero también tenía un poco de miedo porque nunca había estado en el mar". La aventura fue igual de gratificante para los niños como para quienes la organizaron. Mercedes Castañeda, co-fundadora de Reinserta, cuando reflexionó sobre la importancia de estas vacaciones especiales dijo, “Ha sido una experiencia increíble. Nunca he visto a los niños tan felices. Todo es nuevo para ellos; no pueden creerlo. Creo que, con este tipo de momento, realmente estamos cambiando sus vidas.”

“Verlos es un verdadero regalo”, dijo Lorenza Pallares, otra integrante de Reinserta. “Son niños [que] lo aprecian todo”. Lorenza estaba encantada de escuchar a los niños hablar sobre lo hermoso que es el mar y lo maravilloso que es el brillante cielo nocturno, cosas que muchos niños y hasta adultos dan por hecho. Desde sus celdas de cárcel, no se ve el cielo nocturno, sólo bloques de concreto. Agregando, Saskia Niño De Rivera, presidente de Reinserta, “uno de los objetivos principales es ayudarlos a entender que hay un mundo hermoso allá afuera".

Ayudar a los sobrevivientes de cáncer a mejorar su salud mental y emocional

La Fundación Royal Holiday brinda a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama las vacaciones de sus vidas. Acompañadas con la Fundación de Cáncer de mama (FUCAM) las sobrevivientes de cáncer viajan al hotel Park Royal Acapulco, y disfrutan de unos días frente al mar recuperando energía y alegría para mejorar su estado emocional. "Es la primera vez que veo el océano. Es la primera vez que me escapo en estos 70 años", dijo la sobreviviente de cáncer, Rebecca Martínez Bernal.

Ayudar a débiles visuales por cataratas que recuperaron la vista

En México, una de las causas principales de ceguera en adultos son las cataratas. Gracias al programa Del Amor Nace La Vista, de Fundación Cinépolis, se proporcionan cirugías para ayudar a restaurar la vista a pacientes ciegos con bajos recursos. Para estas personas a la vez que su vista es restaurada, reciben unas vacaciones con todos los gastos pagados. La Fundación Royal Holiday en alianza con La Fundación Cinépolis, brindan vacaciones en Grand Park Royal Cozumel para disfrutar unas vacaciones que nunca olvidarán. “Yo era una de las que no podía creer lo que veía”, dijo Rosalba, una paciente de Del Amor Nace La Vista, recordando cómo fue ver el mar por primera vez.

Más que unas vacaciones gratis son experiencias positivas que dejan impacto

Pablo González Carbonell cree que no se trata simplemente de unas vacaciones, se trata de crear recuerdos que contribuyan positivamente el desarrollo de los beneficiarios y ayudarán a dirigir sus vidas en una dirección completamente diferente. González Carbonell dice que el objetivo es promover la salud física y mental de personas en condiciones de marginación para mostrar un cambio de perspectiva y apoyo. “No nos limitamos a ofrecer una habitación de hotel, una estancia o un alojamiento en uno de nuestros hoteles”, explica Gabriela Del Callejo, representante de la Fundación Royal Holiday. "Nos aseguramos de que tengan una experiencia maravillosa que haga un cambio importante en sus vidas, y en su estado físico y emocional".

En el 2018, el trabajo de la Fundación Royal Holiday fue reconocido y honrado por Colonias de Vacaciones IAP por su trabajo positivo en la comunidad al lograr que 1,650 niños tuvieran sus primeras vacaciones en un campamento. Colonias de Vacaciones a su vez, ha trabajado por más de 50 años en ayudar a los niños de bajos recursos a disfrutar del derecho fundamental de las vacaciones y reconoció el trabajo de la Fundación Royal Holiday como una gran ayuda de su misión. Durante la ceremonia de reconocimiento, Pablo González Carbonell, fundador y presidente de la Fundación Royal Holiday, tuvo la oportunidad de enfocarse y hablarles a los niños. Su mensaje para ellos fue claro: su derecho al tiempo de recreación y al tiempo de vacaciones es un derecho fundamental que todos los seres humanos merecen. Gracias a Pablo González Carbonell y la buena voluntad de su fundación, efectivamente hay más sonrisas para todos.

Lo que sigue después de la pandemia es brindar vacaciones a los trabajadores de las salud que estuvieron en primera línea, ateniendo a pacientes de Covid-19 y que arriesgaron sus propias vidas en ello. En 2022, serán doctores, enfermeras, choferes de ambulancias, camilleros, personal de intendencia quienes vivan una experiencia vacacional con el Movimiento Vacaciones para Todos y de esta forma decirles “Gracias por su extraordinaria labor y compromiso con la salud de todos nosotros”.

Por el impacto social, Fundación Royal Holiday fue reconocida en 2017 como Mejor Práctica de Responsabilidad Social Empresarial por el Centro Mexicano de Filantropía CEMEFI. En 2018, fue premiada como la Mejor Iniciativa de Responsabilidad Social por la Asociación de Desarrolladores Turísticos AMDETUR.

Para conocer más: www.fundacionroyalholiday.org

(I.S.)