Pablo Monsar le canta al amor

El intérprete promociona su segundo sencillo

La pasión por el canto surgió en Pablo Monsar de una manera que no se lo esperaba; aunque desde niño le gustaba cantar no tenía entre planes hacerlo de forma profesional y es hasta ahora cuando estrena su segundo sencillo “Hasta el próximo amor”.

“Yo soy arquitecto interiorista, pero mientras estaba en la carrera la vida me fue llevando hacia otras cosas”, platicó en visita a Mérida. Sus primeros acercamientos a la música fueron gracias a Pandora, con quienes trabajó durante ocho años en el diseño de su show para sus giras. “Ahí se me detonaron mucho las ganas de querer cantar”, enfatiza.

Para dar el salto a una carrera profesional se preparó durante cuatro años con coach vocales y así lograr “cantar bien y no amateur”. Posteriormente, participó en grupos versátiles y cantó en eventos y bares, hasta que gracias a una amiga que lo animó a cantar en su boda decidió hacer su primer sencillo de forma profesional.

“Yo quería un arreglo propio y le dije al director Mateo Aguilar que quería empezar mi carrera musical; el me contactó con Güido Laris para la grabación”, platica. De ahí en adelante, las cosas se le han ido dando “de una manera muy padre”, lo cual ve como un buen augurio.

“Es una carrera corta, se está iniciando apenas pero se está haciendo con muchísimo cariño y toda la gente detrás de mí está haciendo todo con el corazón”.

Gracias a un programa de televisión, lo escuchó el compositor argentino Humberto Primogerio y le dijo que le gustaría que le diera voz a sus temas. “Llegó a mi casa con una carpeta de canciones y me encuentro con ‘Hasta el próximo amor” que es la que estoy promocionando”. En septiembre pasado, estrenó el videoclip del tema con Natalia Subtil como modelo principal, algo que nunca imaginó para su debut.

Aunque no está negado a cantar diferentes géneros, por ahora se enfocará en las baladas. “En algún momento cantaré otros géneros y seré feliz, no me puedo cerrar a otras posibilidades”. Incluso ha recibido sugerencias de probar éxito con el reggaetón al ser de lo más escuchado actualmente, aunque lo que él busca es precisamente darles otra opción a las personas. “Regresar a esas baladas que conecten con otra manera de cantarle al amor; yo me considero romántico y creo que a mucha gente eso le gusta”.

Logra conectar

Pablo asegura que aunque solamente ha lanzado dos temas de forma oficial la gente le ha dado una gran respuesta y ya están a la espera de su próximo lanzamiento. “Es bonita la respuesta, me dicen que se sienten conectados y les cautiva la canción”, añade.

Su deseo para cerrar el 2019 es que la gente lo escuche en todas las plataformas digitales dónde tiene su música porque está haciendo un trabajo “honesto y con todo el corazón”. Adelantó, que ya muy pronto saldrá su tercer sencillo, por lo que pide estar al pendiente de sus redes sociales en donde lo encuentras como Pablo Monsar.

El intérprete está ansioso por cantarle en vivo a su público y sin duda espera regresar a Mérida para hacerlo. “Queremos tener un repertorio y si estoy pensando en tener algún cover porque todavía no soy un cantante conocido y eso me ayuda a llegarle mucho más fácil a la gente”. “Yo regresaré a Mérida feliz a cantarles en vivo, sufriendo por el calor pero me encanta la comida”, aseguró.— Gloria Montero