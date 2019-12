Pagan alta suma en Miami por una obra: un plátano pegado a un muro

El artista italiano Maurizio Cattelan, conocido por sus obras provocadoras en las que usa el sentido del humor, presentó por primera vez en 15 años una obra nueva en una feria de arte. La cita es la Art Basel Miami Beach, en Estados Unidos, y la obra, una fruta.

Titulada Comedian, la pieza es un plátano pegado con cinta aislante a una pared del un módulo de la galería Perrotin y quiere hacer reflexionar sobre el valor que le damos a las cosas y qué tipo de objetos valoramos.

Banana update –@galerieperrotin tells us: “The first edition of Maurizio Cattelan's banana was sold at 1:15PM. Edition two sold at 3:30PM, and we are in discussions regarding edition three with a museum. Maurizio is seriously back." https://t.co/MVFrS4CWGQ@ArtBasel Miami Beach pic.twitter.com/23dHVRBOuz