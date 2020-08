Países nórdicos imponen mascarillas otra vez

Temen segunda oleada de virus

El aumento de los casos de coronavirus en las últimas semanas y el temor a una segunda oleada llevaron a los países nórdicos a sumarse progresivamente al uso voluntario de las mascarillas, abandonando su escepticismo inicial.

Islandia ya impuso su utilización en algunas situaciones, Dinamarca recomienda llevarla en el transporte público y se espera que Noruega y Finlandia hagan lo mismo en los próximos días.

La estrategia contra la pandemia es parecida en el resto de países nórdicos, que cerraron la vida pública en una fase temprana de la epidemia, pero no confinaron a su población, logrando cifras de contagios y muertos bajas en comparación con el contexto del resto de Europa.

Pocos países controlaron la epidemia como Islandia, ayudada por un plan masivo de test, rastreo y aislamiento, con el que mantiene una tasa de 2.83 fallecidos por 100,000 habitantes.

La aparición de rebrotes a finales de julio, coincidiendo con la reapertura al turismo, ocasionó una reacción rápida de las autoridades, que implantaron el uso obligatorio de la mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia de dos metros.

“La mascarilla no tiene sentido en esta situación, cuando aún hay bajo contagio en Dinamarca”, dijo hace dos semanas el epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública danesa, Søren Brostrøm.

Esa misma agencia pasó en una semana a recomendar su uso en transporte colectivo en hora pico, tras empezar a multiplicarse los brotes, aunque su utilización todavía es una excepción.

En Aarhus, segunda ciudad del país y donde se detectó la mitad de los contagios de toda Dinamarca en los últimos días, desde ayer es obligatorio llevarla en el transporte colectivo, una medida que se extendió a otras cinco localidades próximas.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, no descarta que pueda imponerse su uso en todo el país en algunas situaciones, algo que reclaman dos de cada tres de sus compatriotas, según un sondeo difundido por la agencia Ritzau.

“Si queremos estar seguros de no tener que parar la actividad económica, y eso es lo fundamental, puede que debamos usar la mascarilla de forma más activa: en transporte colectivo, al ir de compras u otras situaciones donde no se puede guardar la distancia”, declaró Mette hace unos días.

Las autoridades sanitarias de Finlandia convocaron una rueda de prensa hoy en la que tienen previsto anunciar un cambio de postura respecto a las mascarillas, recomendando su uso en los transportes públicos al menos durante las horas pico y en las ciudades más pobladas.

Desde el inicio de la pandemia, la línea oficial de Finlandia ha sido la de no recomendar la utilización generalizada de la mascarilla, debido a las dudas sobre su eficacia a la hora de frenar los contagios y al limitado número de infecciones registradas en el país (es el que menos tiene de todos los nórdicos en proporción a su población).

No obstante, el aumento del ritmo de contagios en las últimas semanas, cuya tasa se triplicó en este mes hasta 140 nuevos casos semanales, llevó a las autoridades a cambiar su postura.

Recientemente, el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (THL) recomendó al gobierno que fomente el uso público de las mascarillas para frenar el repunte de la pandemia, ya que muchas de las medidas de contención aplicadas durante el estado de emergencia, como el cierre de los colegios y los locales de ocio, ya no están vigentes.

La recomendación de THL hizo que las mascarillas se agotaran en muchos puntos de venta, mientras las autoridades y los epidemiólogos postergaban el anuncio oficial para acordar detalles como en qué lugares deben usarse, quién debe costearlas y si la recomendación debe aplicarse a todo al país o solo a las zonas más afectadas.

La ciudad de Turku (suroeste) no quiso esperar al anuncio del gobierno y emitió el pasado viernes su propia recomendación para que sus ciudadanos usen mascarilla en todos los transportes públicos.

Se prevé que en los próximos días las autoridades noruegas anuncien una recomendación sobre su utilización en el transporte público, algo que ya pidió el gobierno de Oslo.

La Agencia de Salud Pública debe presentar esta semana un informe actualizado, previsiblemente favorable, ya que ha dado indicaciones en ese sentido en los últimos días.

Distinto es el caso de Suecia, que apostó por una estrategia más suave, con muchas recomendaciones y algunas prohibiciones, pero sin cerrar guarderías, escuelas, bares y restaurantes.

El saldo de contagiados y muertos es mucho peor por el momento, con un índice de mortalidad de 56.62 por 100,000 habitantes, cinco veces más que Dinamarca y 12 que Noruega, aunque la evolución epidemiológica mejoró notablemente en las últimas semanas.

Ni las recomendaciones de organismos sanitarios internacionales ni estudios como el del prestigioso Instituto Karolinska de Estocolmo parecen convencer a la Agencia de Salud Pública sueca.

“Ese estudio dice lo mismo que otros anteriores, la mascarilla puede impedir la expulsión de gotas, pero no está claro que eso reduzca el contagio en lugares públicos. Ahora hay un descenso de casos en Suecia, no parece adecuado recomendarla. Si surgen problemas de nuevo, podremos evaluarla como otras medidas”, mencionó la semana pasada el epidemiólogo jefe sueco, Anders Tegnell, quien ayer resaltó que lo importante es evitar aglomeraciones: “Si no tenemos éxito, podremos discutirlo. Pero mantener la distancia es significativamente mejor que llevar mascarilla”.— EFE

De un vistazo

Lugares públicos

Bruselas obligó desde ayer a sus ciudadanos a llevar una mascarilla en todo momento mientras se encuentren en lugares públicos o en recintos privados accesibles al público, con excepciones para deportistas o trabajadores que estén realizando un esfuerzo físico en el exterior.

A mayores de 12 años

La oficina del ministro presidente de la capital belga, Rudi Vervoort, justifica esta medida, que se aplicará a todas las personas mayores de 12 años, por superarse la media semanal de 50 nuevos contagios por cada 100,000 habitantes.

Deportistas quedan exentos

Quedan exentas de esta norma las personas que estén practicando deporte, realizando un trabajo físico intenso en la vía pública o que no puedan llevar la mascarilla por una discapacidad. En este último caso, la mascarilla puede ser sustituida por una pantalla facial.

Vigilancia policíaca

La policía incrementará sus controles callejeros para vigilar el cumplimiento de la normativa.