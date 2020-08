Países que pagarán por viajar después de la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El turismo internacional ha tenido fuertes repercusiones debido a la pandemia causada por el coronavirus Covid-19. De acuerdo con datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se han registrado pérdidas aproximadas de 80 mil millones de dólares en ingresos, hasta el momento.

Estas cifras se traducen como el peor año para el sector turístico desde 1950. Por esta razón, varios países han levantado las restricciones de viaje para permitir la circulación de visitantes e incluso tienen ofertas para reactivar su economía.

A continuación, te contamos cuáles son los destinos y atractivos turísticos que te pagan por visitarlos después de la contingencia sanitaria.

Sicilia, Italia

El gobierno regional de Sicilia destinará 75 millones de euros para disminuir los costos de viaje de los turistas tanto nacionales como extranjeros.

Esta promoción ofrece pagar una de cada tres noches que pases en la isla, además de entradas gratis a museos y sitios arqueológicos. Según el medio británico The Sun, la oferta también incluye un descuento de hasta el 50% en los boletos de avión de los visitantes.

Atenas, Grecia

El Primer Ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, anunció una reducción en los impuestos de transporte, incluidos los vuelos extranjeros. Esta acción forma parte de una estrategia para atraer el turismo internacional ante las afectaciones provocadas por el coronavirus Covid-19.

De acuerdo con la Embajada de México en Grecia, actualmente solo se permite el ingreso de residentes permanentes de la Unión Europea, Islandia, Noruega, Suiza, Liechtenstein, Argelia, Australia, Georgia, Japón, Canadá, Marruecos, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Ruanda, Uruguay, Tailandia y Túnez. Sin embargo, la lista de países se actualizará cada dos semanas, así que mantente al tanto de los requisitos y restricciones de viaje para visitar este país después de la pandemia.

Machu Picchu, Perú

El blog de viajes Mundukos señala que la reactivación del turismo en Perú incluye entradas gratis a más de 50 sitios arqueológicos y 20 áreas naturales, como Machu Picchu, la Ciudad Sagrada de Caral o el Parque Nacional Huascarán.

Esta promoción será válida hasta finales de año y solo aplicará para adultos mayores y menores de edad.

Burgas, Bulgaria

Aunque el gobierno búlgaro no pagará vuelos ni hospedaje, The Sun informa que los turistas tendrán acceso gratis a 20 playas en la costa del Mar Negro. De igual forma, no se cobrará el uso de tumbonas, sombrillas o mesas durante tu estancia. Se espera que este ahorro incentive el turismo después de la contingencia sanitaria.

Planea tu viaje después de la pandemia y aprovecha estas ofertas internacionales.