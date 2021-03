Pandemia reveladora

La crisis confirma lo placentero de compartir la mesa

SAN SEBASTIÁN (EFE).— El sector de la gastronomía resiste y se humaniza en las sobremesas del Congreso Diálogos de Cocina, en el que chefs como Gastón Acurio, Daniela Soto y David Muñoz insuflaron ánimo a un sector que llama a la “resistencia” ante la crisis sanitaria.

Más de 5,000 personas inscritas de 30 países siguieron del lunes 15 al viernes 26 pasados el programa de charlas, mesas redondas y talleres, que por primera vez se efectuaron de manera virtual y gratuita, desde las sedes españolas del Basque Culinary Center y el restaurante Mugaritz.

Ayer, al hacer un balance de la octava edición del evento, los organizadores destacaron “el papel que representan cocineros, restaurantes y productores como agentes sociales activos y su responsabilidad también fuera de las cocinas”.

Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary Center, indicó que los Diálogos de Cocina invocaron la “rehumanización” de las cocinas y el optimismo para actuar ante la adversidad.

A su vez, el chef francés Michel Bras dijo que la pandemia nos ha proyectado “a una dimensión humana que habíamos perdido; hemos redescubierto el placer de compartir una mesa”.

David Muñoz reflexionó que “la realidad es que todos tenemos motivos para tirar la toalla, lo que marca la diferencia es cómo te enfrentas a los problemas”.

En contacto

Las jornadas bienales abrieron el mundo de la cocina a la reflexión y el contacto con otras disciplinas, con el fin de inyectar creatividad, irreverencia, sensibilidad, sentido crítico y, sobre todo, coraje en el sector gastronómico.

Personalidades como el violinista Ara Malikian, la diseñadora Marije Vogeizang y el paleontólogo Juan Luis Arsuaga interactuaron con chefs como José Andrés, Francis Paniego, Daniela Soto-Innes, Alice Waters, Solange Muris, María Solivellas, Jénnifer Rodríguez, Michel Gras, Carlos García y Andoni Luis Aduriz.

“Si no han tomado esta crisis como una oportunidad para cuestionarse y evolucionar y seguir aprendiendo, es el momento de que se pongan las pilas”, advirtió la mexicana Daniela Soto-Innes, mejor cocinera del mundo por The World’s 50 Best Restaurants en 2019.

Los organizadores aseguraron que si algo queda claro es “lo transformadora que está siendo la actualidad para la gastronomía y el papel fundamental que juega la cocina como impulsora de cambios sociales”.

Así lo demostró José Andrés, para quien el destino de una nación está en “cómo alimentamos a los más vulnerables ante las crisis”.

Cocina Detalles

Diálogos de Cocina fue creado en 2007 por Euro-Toques, de la mano de Andoni Luis Aduriz.

Ideas

Regresar a una cocina más humana, depurarse para volver a lo esencial fueron otras de las ideas que sobrevolaron el encuentro de este año, que, según declaró Aduriz, resultó “desafiante”.