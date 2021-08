Las deportistas mexicanas siguen brillando a nivel internacional y más ahora que se dieron a conocer las figuras Barbie de Paola Espinosa y Paola Longoria.

Las famosas muñecas, rinden homenaje a distintas figuras y celebridades a través de los años. De hecho, recientemente hicieron una edición especial para reconocer a las doctoras e investigadoras que trabajan de cerca con el Covid-19.

Pero ahora, el mundo deportivo es el que marca el nuevo reconocimiento de estas muñecas.

A través de redes sociales, Paola Espinosa dio a conocer la figura edición especial de esta figura y comentó que con ella celebra “más de 25 años de trayectoria en los clavados”.

Además, recordó que entre sus logros se enorgullece de ser doble medallista olímpica y campeona mundial.

De hecho, hasta en una de las imágenes en su Instagram, puedes ver a la deportista vestida prácticamente como su réplica, la cual tiene una medalla colgada del cuello.

Esta serie de Barbie de Paola Espinosa y Paola Longoria, junto con otras buscan inspirar las nuevas generaciones a integrarse al mundo deportivo.

Paola Longoria también presumió su figura de plástico en redes sociales, y la raquetbolista indicó en su publicación: “Es para mí un honor saber que muchos de mis logros puedan ser fuente de inspiración para niñas y mujeres“.

Pero las figuras Barbie de Paola Espinosa y Paola Longoria no fueron las únicas anunciadas, pues a estas se les une la de Francisca Mardones.

Ella es una atleta chilena que actualmente compite en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en lanzamiento de bala, citó espanol.yahoo.com.

Nunca imaginé q un día les contaría que me he transformado en la primera barbie Chilena!! Muchas gracias a @Barbie por el emotivo homenaje! Me desborda la emoción ver una barbie lanzadora de bala Paralímpica