Para el éxito es fundamental la preparación: Antonio Rosique en Mérida

MÉRIDA.—Antonio Rosique se presentó con éxito rotundo en la ConferExa llevado al cabo en el Salón 3 Uxmal del Centro de Convenciones Siglo XXI.

Durante 45 minutos estuvo dialogando con las decenas de personas que se dieron cita en el lugar. En su mayoría asistieron estudiantes quienes atentos a la platica no dejaron de elogiar al periodista deportivo.

Para dar inicio a la plática, el comentarista de televisión expuso que el camino al éxito no es una línea recta, sino que es un trayecto constante que conlleva flexibilidad, creatividad y persistencia.

Aseguró que incluso, el secreto de muchos atletas exitosos ha sido el fallar, pues cada derrota los ha llevado a aprender y superarse para llegar a ser los deportistas que hoy en día son.

“Si se pierde una vez, no se desanima, se sigue, porque aquel que anhela el éxito, lo sufre, lucha hasta conseguirlo. Todos vemos a las grandes figuras del deporte en lo alto de la cima, pero nadie se cuestiona de las horas y horas que pasaron practicando para lograr tener un reconocimiento.

Habló también de sus súper poderes, pues desde pequeño afirmó que su más grande pasión al llegar a la madurez era el contar historias.

“Mi súper poder es contar historias” dijo Rosique “Desde pequeño supe que esto es lo que quería y hoy estoy aquí para contar la historia de esos héroes sin capa, aquellos que dejan el alma, el sudor en los estadios y en las piscinas porque ellos también merecen ser reconocidos”.

El reconocido periodista hizo ver a los ahí presentes que aunque las puertas se cierren deben continuar y vivir su pasión, tomando cada suceso con inteligencia y sacando el mejor provecho de éste.

Explicó que los campeones que conoce hoy en día han creado su futuro a través de las derrotas. Igual mencionó que los límites no deben de ser impedimento para lograr los objetivos, sino que por el contrario se deben de utilizar a nuestro favor.

Para ello, hizo referencia en la deportista María del Rosario Espinoza, quien a pesar de provenir de una comunidad con muy pocos habitantes ha logrado trascender y convertirse en medallista olímpica.

Durante la plática hizo mucho hincapié en el éxito, pues aseguró no tener la fórmula secreta para conseguirlo, pero lo que sí sabe es que para llegar a la cima se necesitan muchas horas de arduo sacrificio.

“No me pregunten cuál es la clave del éxito, no la sé, pero lo único que les puedo decir es que para llegar a la cima es necesario trabajar duro y sacrificar muchas cosas, los deportistas más talentosos, comenzaron desde abajo, con horas y horas de arduo sacrificio, no la tuvieron fácil, de hecho el camino no es fácil, es pedregoso, pero si tú pasión es continuar hasta el final, llegarás”.