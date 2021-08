¿Para qué y quién escribo?

Renglones

Margarita Díaz Rubio (*)

“El arte de escribir consiste en el arte de interesar”. Jacques Delille (1738-1813), escritor y crítico francés.

Considero que escribir es para comunicarse. Para transmitir los sentimientos, las experiencias y para darte a ti mismo esa vivencia.

Cuando le preguntaron García Márquez para qué escribía contestó que lo hacía para ser amado.

En estos simples y sencillos renglones a veces me pregunto: “¿Para quién escribo? ¿Cuál es el motivo de hacerlo?”.

A veces también me cuestiono —y aún me queda la duda— si lo que hago es a manera de terapia.

La verdad no creo que esa sea la causa, pues la terapia podría ser decir las cosas y los sentimientos por los que atraviesa uno de manera personal a los que nos rodean. Sigo con la duda.

Un buen día al preguntarle a Nidia Esther Rosado de Figueredo —amiga personal— cuál era el motivo por el que ella escribía, su contestación fue que lo hacía para morir un poco menos.

Al preguntarle a una articulista de un periódico de circulación peninsular por qué lo hacía, su contestación fue que no era escritora sino escribidora. Me encantó lo que me dijo ella, que se llamaba Estela y que fue escribidora de situaciones humanas muchas veces felices y otras veces conflictivas.

Considero también, que el ser humano que plasma en una página en blanco sus ideas, trata de que lo que escriba sea interesante pues se da cuenta de que el lenguaje de las imágenes está llenando nuestro horizonte con un éxito que redunda en una pérdida del lenguaje. Vargas Llosa apunta que vivimos en la civilización del espectáculo.

Me encanta ser escribidora y no saber quién pone los ojos en estos renglones. Aunque siempre tiene uno la ilusión de que alguien se arriesgue a hacerlo.

Presidenta del Patronato ProHistoria Peninsular (ProHispen).mardipo1818@gmail.com