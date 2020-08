Parásito se come la lengua de un pez y la reemplaza con su cuerpo

El espantoso descubrimiento mostró que el parásito por muchos años vivió alimentándose de la sangre del pez

EE.UU.— Recientemente científicos de la Universidad Rice (EE.UU.) le realizaron una radiografía a la cabeza de un pez, es así como descubrieron un parásito que se había comido la lengua del animal y luego la reemplazó con su cuerpo.

A través de redes sociales, dieron a conocer las imágenes del escaneo en el que se muestra al parásito "convertido en la nueva lengua" del pez.

Mondays aren't usually this eventful. I found a tongue-eating isopod (purple) in one of our wrasse scans this morning while digitizing it. These parasites attach themselves to the tongues of fishes and effectively become the new tongue...horrifying #backdatwrasseup pic.twitter.com/axlraUrh8W — Kory Evans PhD (@Sternarchella) August 10, 2020

¿Qué tipo de especie es?

Kory Evans, biólogo y profesor adjunto del Departamento de Biociencias, reveló que el parásito se trata de un crustáceo isópodo llamado 'Cymothoa exigua'. Es también conocido como 'parásito comelenguas' o 'muerdelenguas'.

El biólogo especificó que el animal se pega a la lengua de un pez mediante sus tres pares de patas delanteras. Para sobrevivir, bebe de la arteria que suministra sangre a la lengua hasta que el órgano muera.

Kory explicó que el parásito sustituye el lugar de la lengua del pez aún vivo; y así el "anfitrión" puede sobrevivir por años.

Take a walk through a wrasse skull and look for horrifying tongue-eating parasites! I never imagined interacting with scan data like this https://t.co/sBWdTjaYdi — Kory Evans PhD (@Sternarchella) August 13, 2020

¿Cómo fue descubiero?

Tras la implementación de un proyecto de exploración que tenía como objetivo crear una base de datos de radiografías en 3D de la morfología esquelética de lábridos (familia de peces de arrecifes de coral).

El biólogo notó algo extraño en el cráneo de un ejemplar de lábrido:

"Parecía que tenía algún tipo de insecto en su boca [...] saqué la imágenes del escaneo original y, mira, era un parásito comelenguas", concluyó el científico.- Con información del Heraldo de México.

Hi @Sternarchella awesome looking scan! I was wondering if I could drop it into my rendering engine @syGlassVR and make a movie from inside for you. Will delete data after. pic.twitter.com/ObrZEi4uIS — Michael Morehead (@michael_syglass) August 11, 2020

