Pasan un domingo en familia

Con cine, refresco y palomitas se festeja a los niños

La jornada de película con la que Grupo Megamedia consintió a los hijos pequeños de sus colaboradores comenzó temprano, a las 9 horas para ser exactos, aunque desde antes ya varias familias se habían aproximado a los cines Siglo XXI para ser los primeros en ingresar.

Julio César Pérez Aranda, del departamento de Medios Ligeros, su esposa Tatiana Vargas Aguilar y sus hijas María Fernanda y Sofía llegaron a las 7:30 de la mañana. Literalmente madrugaron para ganar buen lugar en la sala donde verían una de las dos cintas programadas.

En esta ocasión, los invitados pudieron elegir entre la taquillera “Shazam!” —que cuenta la historia de un adolescente de 14 años que al gritar la palabra “shazam” se convierte en un superhéroe adulto— y la cinta animada “Parque mágico” —que narra la historia de una niña, June, a quien le gusta imaginar parques mágicos deseando que alguno se convierta en realidad—.

Detrás de los Pérez Vargas llegaron los Chuc Castillo. Luis Antonio Chuc Lara, colaborador del periódico, y su esposa Ana María Castillo Aké despertaron temprano a sus dos hijos, Antonio y Carlos Daniel, de 13 y 10 años de edad, respectivamente, para llegar a tiempo.

Como ellos, más de 200 colaboradores con sus hijos disfrutaron de la jornada que desde hace varios años la empresa organiza en el marco del Día del Niño.

Los asistentes fueron recibidos por la Tía Justa, personaje del periódico ¡Al chile! Con su hipil matizado y alegre como siempre, la Tía Justa animó a los invitados mientras se abrían las puertas del complejo. Por supuesto, también estuvo el búho Leo, personaje de Diario de Yucatán, a quien los niños se acercaron para saludarlo y tomarse fotos.

Como era de esperarse, las familias con niños en edad preescolar prefirieron “Parque mágico” y los más grandes “Shazam!”, aunque no faltó uno que otro despistado, pensando que podían elegir entre algunas de las películas que el complejo cinematográfico tiene en cartelera.

Fuera de ello, todos la pasaron bien, y es que no solo se les obsequió a una caja de palomitas y refrescos sino que conforme iban entrando a los niños se les entregó un boleto para participar en la rifa de regalos.

“A mí me parece bien que la empresa haga esto para los niños porque es además un forma de pasarla en familia”, dijo Víctor May Dzul, del área de Suscripciones, quien acudió con sus hijos Víctor Christian y Griseldy May Quintal. Víctor llegó antes que sus hijos a los cines para ganar lugar. “Saliendo de mi trabajo vine para acá y luego mis hijos llegaron en camión”, señaló.

Los Pat Pech tampoco se quisieron perder la oportunidad de disfrutar un domingo familiar de película con palomitas y refrescos y la posibilidad de regresar a casa con un premio. “Me parece buena la actividad, al fin y al cabo es como una fiesta para todos nosotros que trabajamos en la empresa”, expresó Wilson Pat May, quien asistió con sus hijas Zundury Guadalupe y Miranda Sarahí, de 7 y 8 años de edad.— Jorge Iván Canul Ek

Encuentra más imágenes del evento en:

http://bit.ly/2XSYsKq