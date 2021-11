Loría habla de los avances de su colorido mural

José Luis Loría presenta su “Pedazo de Paraíso número 16”, parte de un gran mural del que hemos estado dando cuenta puntualmente. Loría nos explica en un texto:

“En Dilmun el cuervo no da su graznido.[...] El león no mata. El lobo no se apodera del cordero. [...] Aquel que tiene mal en los ojos no dice: ‘tengo mal en los ojos’ [...] La vieja no dice: ‘Soy una vieja’; el viejo no dice ‘soy un viejo’. El cantor no suelta ningún lamento, alrededor de la ciudad no pronuncia ninguna endecha”.

“Este texto de cuya tableta de arcilla en escritura cuneiforme se conserva una copia en el Museo del Louvre, nos muestra un episodio de enfrentamiento entre los dioses donde también nos habla de un paraíso terrenal similar al Jardín del Edén bíblico en el que podemos encontrar todo lo necesario para que la vida transcurra sin problemas ni contratiempos de ningún tipo. Esto permite trazar algunas líneas entre la Tradición Mesopotámica y la bíblica, pues son evidentes los paralelismos entre el paraíso sumerio de Dilmún y el Edén edificado por el Dios Judeo-Cristiano.

“Esta es la narración más antigua acerca de la creación de un paraíso, datada en la III dinastía de Ur del siglo XXII a. C. (la Historia empieza en Sumer 39 Primeros Testimonios de La Historia Escrita de Samuel Noah Kramer ).

“La historia de mi proyecto pictórico ‘El Paraíso de José Luis Loría’ comenzó hace ya casi dos años como resultado del confinamiento por el virus de Wuhan y mi férreo propósito de mostrar al mundo una gran obra mexicana a detalle de la riqueza natural de Las Selvas del Sur de México. (En este proceso todo me ha sucedido en mi navegar contra corriente pero hasta el día de hoy todo lo he superado).

“Hace unos días mientras detallaba este último dibujo presté mucha atención a la entrevista que sostuvieron en el Vaticano su Santidad Francisco y el Primer Ministro de la India Nerendra Modi previa al comienzo de la cumbre del G20 en Roma.

“En el intercambio de regalos, para mi asombro, el Papa le obsequia al señor Nerendra Modi un Medallón con una inscripción ecológica que al entregarle le dice: “Un deserto diventerá un giardino” ( El desierto se convertirá en un jardín ).

“Así comienzo hoy el siguiente pedazo de mi paraíso (...mi jardín, una memoria que será un testimonio de lo que hemos destruido por la codicia del hombre), concluye José Luis Loría.