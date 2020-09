Pedazos de paraíso

Mensaje positivo del artista visual José Luis Loría

El verdor y colorido de plantas, diversidad de flores, pájaros, mariposas y hasta hormigas y escarabajos, llenan de vida el “Pedazo de paraíso III”, una obra reciente del pintor José Luis Loría, que se adentra al concepto del edén, que representa mediante la flora y la fauna del sur de México.

La obra es la tercera de una serie que lleva al cabo, y de la que espera crear entre 10 y 15 piezas, de las cuales ya terminó tres y una cuarta se encuentra en proceso.

El artista inició en diciembre el trabajo pictórico sobre el tema del paraíso, cuando se enteró por amigos de China del brote del coronavirus en Wuhan, y se dio cuenta de que “iba a ser algo terrorífico”. Mediante su obra quiere dar un mensaje positivo en medio de la situación que se vive.

José Luis Loría afirma que es precioso y enriquecedor lo que ha vivido en esta situación anormal, porque se refugió en el tema y la investigación de lo que es el paraíso, como contrapeso a la pandemia.

Dice que creó una burbuja mental, intelectual y espiritual y se metió en ella, representada físicamente por su estudio, donde realiza su trabajo pictórico.

Loría comenzó a investigar con fuentes de literatura e historia, desde el período mesopotámico, el origen e historia de la palabra paraíso, el significado en las grandes culturas que la han abordado, al ser una de las palabras más antiguas que tiene la humanidad.

Bajo esa idea empezó a dibujar básicamente flora y fauna, relacionados con viajes al sur de México, principalmente Chiapas y también a Guatemala, trabajos artísticos en los que concibe la naturaleza como lo que queda del paraíso.

El pintor reflexiona sobre la serie que realiza y expresa que para llegar al paraíso, hay que aprender primero a encontrar el camino, en el que hay todo tipo de terreno, “cruzar las oscuras aguas de accidentados ríos y lugares, disfrazados de atractivos, pero infestados de engaño, drogadicción, prostitución, vanidad y ego, en ese río humano por el que hoy estamos cruzando todos en una pandemia y orgía de muerte”.

“El hombre ha masacrado la obra de Dios destruyendo la naturaleza que fue su paraíso”.

“Un jardín es un lugar donde la naturaleza se haya sometida, ordenada, seleccionada y cercada. Es el símbolo de la conciencia frente al inconsciente, representado por la selva o el campo en bruto”.

“De una u otra manera todo jardín evoca la idea de paraíso, y su belleza nos penetra por los cinco sentidos, a la vista por su aspecto, al gusto por el sabor de sus frutos, al olfato por su perfume, al tacto por su aterciopelada suavidad no carente de algunas espinas, y al oído, por el eco musical que se desprende de las plantas al ser agitadas por los vientos”.

“Las fuentes de riqueza de cualquier jardín son: un suelo fértil, agua para regarlo, el calor del sol, el soplo moderado de los vientos, plantas de buena calidad y un jardinero amante de su trabajo. Yo me he vuelto jardinero siete meses, dibujando y haciendo pedazos del paraíso, no es fácil encapsular las maravillas divinas en el mundo de la palabra, no lo es para un pintor convertido por una pandemia y larga cuarentena, en un jardinero”.

Anécdota

José Luis Loría comparte que hace dos meses, dibujando a altas horas de la noche, sólo quedaba en su reserva de alimentos un melón y eso cenó, días después brotó una plantita y no sabía qué era, la cuidó porque le llamó la atención que saliera entre el piso y la pared de cemento sin nada de tierra, y pronto cosechó un enorme melón “parte de mi paraíso” que incluirá en “Pedazo de paraíso IV”.

“La naturaleza es el trono exterior de la magnificencia divina, no tengo la menor duda, aquí en mi estudio no entró la pandemia, aquí donde estoy solo, aguarda la memoria un breve tiempo, el arte y la ausencia de un amigo”.

“Dios se nos revela a cada instante, sólo los estúpidos no se dan cuenta. El paraíso se convertirá en el reino de los bienaventurados (en oposición al reino de los malditos)”.

El pintor continuará con la realización de la serie “Pedazos de paraíso” llena de color y la belleza de la naturaleza, una característica de su trabajo artístico.— Iris Margarita Ceballos Alvarado

Detalles

Las obras las realizó en un formato de 72 por 56 cm, en papel francés arches de algodón de 300 gramos.

Internacionales

El primer dibujo lo terminó al inicio de la pandemia en China y fue enviado a Austria para ser parte de una colección; el segundo, lo terminó a finales de febrero pasado y fue adquirido por un coleccionista de Estados Unidos; y el tercero, que presenta en esta ocasión, lo terminó hace unos 15 días.