Una misa en San Cristóbal se podrá ver en Facebook

La crisis sanitaria por el coronavirus obligó a la Arquidiócesis de Yucatán a cancelar la Peregrinación Anual al Santuario Guadalupano de Ciudad de México, sin embargo, se celebrará una misa en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe (San Cristóbal) para elevar las oraciones a la Madre de Dios.

La misa será transmitida mañana al mediodía en la cuenta de Facebook de la Arquidiócesis de Yucatán.

“Invitamos a todos los peregrinos, para que se unan a esta peregrinación espiritual desde donde se encuentren, para presentar a la Virgen todas sus intenciones”, publicó la Arquidiócesis en un comunicado.

La tradicional Misa del Yucateco, que se celebra el 12 de julio, congrega a miles de yucatecos, pero debido a la pandemia del Covid-19 se tomó la decisión de cancelar la peregrinación. Y aunque este año los yucatecos no mostrarán su devoción a la “Morenita” en la Basílica de Guadalupe, sí lo harán en San Cristóbal, lugar donde cada 12 de diciembre recibe a la feligresía.

Como informamos anteriormente, el presbítero Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis, confirmó la cancelación del evento el mes pasado.

En esa entrevista indicó que por el momento, se tiene la orden de no convocar a la gente, no hacer procesiones y no tener eventos masivos. Cuando los templos abran las puertas, se pide que la ocupación sea del 40% y, si se tiene las instalaciones adecuadas, que la actividad sea al aire libre. “Por ahora no se pueden hacer celebraciones porque no ha llegado la tercera ola de la reactivación, que contempla la actividad religiosa”.

Agregó que cuando se permita la reactivación del culto, no se harán actividades masivas. “Por ejemplo, si hay una fiesta patronal, no se puede congregar a un gran número de fieles sino que hay que buscar otra manera de celebrarlo, ya sea que se transmita la misa o que el santo recorra las calles en un vehículo”.

La Arquidiócesis ya está adquiriendo los termómetros digitales para que las parroquias yucatecas puedan contar con éstos para emplearlos en las oficinas y cuando sea permitido oficiar las misas.— Megamedia

De un vistazo

Autoridades eclesiales

La peregrinación y Misa del Yucateco de 2019 fueron presididas por el arzobispo de Yucatán Gustavo Rodríguez Vega. Concelebraron con él, el arzobispo emérito, Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, y el obispo auxiliar, Pedro Mena Díaz, y 35 sacerdotes yucatecos.

Peregrinos

La Basílica de Guadalupe de Ciudad de México fue abarrotada por cinco mil yucatecos que, en su gran mayoría, peregrinaron desde esta tierra, pero también participaron algunos que residen en Ciudad de México.

La misa

La celebración comenzó a las 10 a.m., tuvo una duración de hora y media y se proclamó el evangelio en lengua maya y español. Un coro yucateco acompañó la eucaristía.