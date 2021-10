Perrito que iba a ser adoptado fue "plantado"; no quisieron a 'Eugenio'

Eugenio ya estaba bañado y perfumado, listo para recibir a su nueva familia, pero de último momento ya no lo quisieron

TAMPICO.— 'Eugenio' es otro perrito que ha conmovido a varios internautas, quienes sintieron pena por el animal, luego de que se diera a conocer que una familia lo dejado "plantado"; este hecho se hizo viral, pues causó la indignación de muchas personas.

Eugenio se quedó esperando

Fue mediante una publicación en redes sociales que la asociación protectora de animales Melody Patitas de Tampico denunció que una persona que dejó "vestido y alborotado" a un cachorro en adopción.

De acuerdo con la asociación, la persona hizo todos los trámites, los cuales fueron verificados y aprobados. Por ello el día que 'Eugenio' se iría a su nuevo hogar, fue bañado y perfumado para estar más que reluciente cuando su nueva dueña llegaran por él.

Sin embargo, sólo unos instantes antes de la hora acordada para pasar por él, la mujer informó que ya no lo querían.

"El 26 de septiembre hicimos una mini campaña de adopción, ese día llevamos a Eugenio para buscarle un buen hogar, nos contactó una señora de nombre Alondra "N", que según tenia la intención de adoptarlo, la citamos en el albergue, la atendimos… nos proporcionó su domicilio y fuimos a ubicarlo, ese día fue 1 hora de tiempo de ida y vuelta más la gasolina [...]", se detalla en la publicación sobre el caso de Eugenio.

Esta es la razón por la que no quisieron a 'Eugenio'

La asociación destacó que mientras los trámites fueron avanzando, en todo momento se le preguntó a la persona que buscaba adoptar el perrito si seguía de acuerdo y "siempre dijo que sí". Incluso ya tenían acordado el día en el que se lo entregarían, pero la mujer cambió la fecha acordada.

"Bañamos a 'Eugenio' para entregarlo limpio, uñitas recortadas, cartilla de vacunación, le vuelvo a llamar y me dice que en 15 minutos me confirma la hora, pasan los 15 minutos y casi una hora después me dice que siempre no va a adoptarlo", se lee en el documento.

Hacen un llamado a tomar en serio la adopción

Melody Patitas de Tampico relató que 'Eugenio' no fue adoptado porque la persona que "lo quería" aseguró que un integrante de su familia le dijo que no.

"Tuvo 10 días para decir que la adopción no sería posible, así que el pobre Eugenio se quedó vestido y alborotado, bañadito y perfumado".

Tras este percance, la sociedad protectora de animales hizo un llamado a toda la población a que tome en serio el tema de la adopción, pues ellos invierten tiempo y dinero en rescatarlos y buscarles un hogar, pero sobre todo destacan que los animales también necesitan dueños que realmente los quieran y se hagan responsables de ellos.

"Creen que las personas que ayudamos a los animalitos tenemos el tiempo del mundo, que nos pagan por ayudar a los callejeritos, que nos llueve apoyo económico y en especie, no, nunca ha sido así, siempre tenemos que batallar para salir adelante con los casos, y con los perritos que buscan hogar… Solo espero que sean mas responsables con respecto a la adopción de una mascota".

