Perrito roba micrófono a reportera rusa en transmisión en vivo (vídeo)

Una reportera del tiempo de Rusia, fue víctima de un singular robo cuando un perro de raza labrador robó su micrófono cuando se encontraba transmitiendo en vivo en la capital de Moscú.

El vídeo rápidamente se volvió noticia pues la presentadora, Nadezhda Serezhkina, ofrecía su informe de una temperatura de ocho grados y nunca se imaginó lo que le ocurriría, se citó en terra.com.mx.

Mientras reportaba la llegada de la primavera, el perrito saltó vorazmente y tomó su instrumento de trabajo. Tras lo ocurrido, la reportera corrió detrás del can hasta alcanzarlo.

Mientras su compañera en el estudio, la conductora, Elina Dashkueva, pidió disculpas a la audiencia y anunciaba una falla en la señal.

A dog in Russia grabbed the reporter's microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt