Perrito se hace viral por dormir en un nacimiento (Fotos)

Se halló a un perrito dormido en un nacimiento por las calles de Brasil, porque quizás pensó que era para él. Esta es la historia.

Si has tenido un mal día, ¡no te preocupes!

Historias como la siguiente de seguro te alegrarán.

Personas que deambulaban cerca de una plaza en Piauí, Brasil, fueron testigos de una enternecedora postal, donde un perrito dormía plácidamente en la cuna del Niño Dios en un nacimiento.

Al parecer, el perrito callejero no dudó ni un segundo en irse a acomodar en aquel nacimiento para no pasar frío.

Fue tan tierna esta imagen que muchas personas decidieron dejarlo donde estaba y sacarle unas cuantas fotos.

En entrevista con un diario local de Brasil, Nádia Rosângela, una de los testigos, dio más detalles de lo que sucedió.

"El pesebre es parte de la decoración navideña de la ciudad que aún se está montando".

Nádia Rosângela fotografou a cadelinha dormindo na manjedoura do presépio e postou nas redes sociais. A foto viralizou e muitas pessoas ficaram interessadas em adotá-la => https://t.co/vWHP3iuYA0 #G1 #Piauí

Cuando se le preguntó a Nádia si tenía intenciones de adoptar al perrito, dijo que sí, pero que no podía, ya que en casa tiene tres perros y 12 gatos.

Sin embargo, posteó las fotos del perrito en redes sociales para que alguna otra familia lo pudiera adoptar.

“Nádia Rosângela estava fazendo um passeio com sua família pela praça da igreja de Inhuma quando se deparou com essa imagem, um cachorrinho de rua dormindo na manjedoura do presépio de decoração de natal da cidade.

+ pic.twitter.com/efH7pb8wpz