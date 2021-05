Perros, efectivos en la detección del Covid, confirma nuevo estudio

PARÍS (EFE).- Los perros entrenados son un medio muy fiable para detectar el Covid por el olfato, con un nivel de sensibilidad que ronda el 97 % del que ofrecen los test PCR, afirman los responsables de nuevo estudio francés que se presentó hoy miércoles.

Son resultados que "superan nuestras esperanzas", destaca Dominique Grandjean, uno de los investigadores de la Escuela Nacional Veterinaria de Alfort (EnvA) responsables del estudio.

El trabajo se realizó con muestras de sudor tomadas con unas compresas a 335 personas que acudieron a hacerse pruebas de coronavirus entre el 16 de marzo y el 9 de abril pasados.

En un vídeo divulgado por la EnvA, Dominique Grandjean explica que una vez recogidas las muestras, se presentaron a nueve perros que no tuvieron ningún contacto con esas personas, de las cuales 109 fueron positivas.

El resultado, es el segundo que realiza Grandjean, que en agosto del año pasado ofreció otro estudio similar

Los nueve animales utilizados, algunos de los cuales trabajan con los bomberos en Francia pero también los hay que llegaron de los Emiratos Árabes Unidos, identificaron

La EnvA, que lanzó la investigación en asociación con el organismo que reúne los hospitales públicos de la región de París (AP-HP), con la Agencia Regional de Sanidad y con la misma región Ile de France, subraya en un comunicado que los perros no necesitan más que "una fracción de segundo" para cada examen.

Eso supone una ventaja en términos de tiempo, si se compara con el test PCR, que requiere varias horas en el laboratorio, pero también en términos de costo, y es menos invasivo para las personas.

Por eso, la confirmación de su efectividad con lo que los autores reivindican como el primer estudio de este tipo a nivel internacional podría abrir el camino a una utilización más amplia de este procedimiento.



Por ejemplo, para decidir qué personas habrían de ser sometidas a una prueba virológica y facilitar la detección masiva gracias a la rápida respuesta de los perros.

Más allá del Covid, esta técnica ofrece perspectivas "prometedoras" para el diagnóstico de otras enfermedades.

Professor Dominique Grandjean tells how to train dogs to detect coronavirus. Canines’ extraordinary noses are now being put to the test on Covid-19: https://t.co/OhuTw3bBCJ #dogtraining