Perros ‘peregrinos’ abandonados a su llegada a la Basílica

MÉXICO.— A espaldas de la Basílica de Guadalupe, Jimena Martínez, de la organización Cipac, y María Fernanda Camacho asisten a los perros que han sido abandonados o que ya no encuentran a sus dueños durante la peregrinación a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México,

Éste es el segundo año que acuden durante los festejos a la Virgen, pues saben que tendrá mucha ayuda que brindar.

Mientras coloca un collar reflectivo sobre el cuello de una perrita para evitar que sea atropellada, Jimena pide a los peregrinos que no traigan a sus mascotas con ellos, o que si en su camino encuentran un perro que los siga, les den alimento, agua y no los lastimen.

“Venimos a hacer una labor titánica porque no son ni uno, ni dos perritos, son bastantes en situación de calle, los peregrinos los jalan desde su casa o de su pueblo y como se regresan en camión dejan a los perritos aquí “, explica.

Jimena recordó que en 2018 asistió entre 25 y 30 perros que llegaron al cerro del Tepeyac en malas condiciones, deshidratados y en algunos casos heridos.

Aunque Jimena reconoce que no todos los perros que quedan en la Basílica de Guadalupe sean de los peregrinos, reitera su petición a que no los abandonen.

“Dudo que sean mascotas de casa, más bien al ver los grupos de personas los siguen, lo que sí espero y pido es que no los maltraten porque hace un año rescatamos un pitbull que colgaron de un puente. Lo que pido es que no los traigan, que los dejen guardaditos y que si se los traen no sean gachos y se los lleven a su casa”.