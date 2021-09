Pía León triunfa con dos restaurantes entre los 100 mejores

MADRID.— La peruana Pía León, ganadora del premio The World’s Best Female Chef Award 2021, triunfó además en la lista de los mejores restaurantes del mundo al ser incluidos Kjolle y Mil en la lista del 51 al 100, considerada un “aperitivo” de la presentación, el 5 de octubre en Amberes (Bélgica), de The World’s 50 Best Restaurants.

Pía León cuenta por primera vez con dos restaurantes en la lista de establecimientos clasificados entre los puestos 51 y 100, al estar Kjolle en el puesto 95 —previamente recibió el premio Highest New Entry Award en los premios 50 Best Restaurants 2019 de América Latina— y debutar en el número 90 con Mil, el restaurante y centro de investigación que dirige en Cuzco, Perú, junto con su marido, Virgilio Martínez.

Origen peruano

Además, otro restaurante de ambos, Central (Lima), fue considerado el mejor de Sudamérica varios años por su trabajo con papas, maíz y diversos productos peruanos cuyo origen y uso culinario investigan en el proyecto Mater Iniciativa, y actualmente ocupa la sexta posición entre los 50 mejores del mundo.

El listado de los mejores restaurantes del mundo, votado por un jurado compuesto por más de mil expertos independientes del mundo de la gastronomía, entre los que se encuentran cocineros, periodistas especializados y aficionados, desvelará su top 50 el 5 de octubre en Amberes, después de que la pandemia de Covid-19 paralizara la edición de 2020.

Entre tanto, ayer se dieron a conocer los clasificados entre los puestos 51 y 100, que incluyen restaurantes de 22 países, con Japón a la cabeza gracias a las dos nuevas entradas en Tokio de Sazenka y L’Effervescence, posicionando así a cinco establecimientos en este tramo. Le siguen Reino Unido, Francia y España, con cuatro cada uno.

Puestos en Latinoamérica

España está representada por Quique Dacosta Restaurante, Aponiente, Nerua y Arzak, mientras que Latinoamérica cuenta con Sud 777 (México) en el puesto 56, D.O.M (Brasil) en el 61, Oteque (Brasil) en el 67, Alcalde (México) en el 68, El Chato (Colombia) en el 80, Lasai (Brasil) en el 85, Mil (Perú) en el 90, Kjolle (Perú) en el 95 y Astrid y Gastón (Perú) en el puesto 96.

El director de contenido de The World’s 50 Best Restaurants, William Drew, afirmó en nota de prensa que la lista de los clasificados entre los puestos 51 y 100 de este año, con restaurantes en 22 países, “reconoce más destinos distintos que nunca” y, a través de las 13 nuevas incorporaciones demuestra la vitalidad de un sector que “sigue superando los enormes retos que plantea la pandemia de coronavirus”.

De un vistazo

Presentación retransmitida

El 5 de octubre se anunciará en una ceremonia en directo y retransmitida a través de redes sociales desde Amberes (Flandes) el listado de los 50 mejores restaurantes del mundo presentada por el cocinero italiano Massimo Bottura, cuya Osteria Francescana fue número uno y forma parte ya del grupo Best of The Best que encabezaron la clasificación e integra también, entre otros, los españoles El Bulli y El Celler de Can Roca, los estadounidenses The French Laundry y Eleven Madison Park y el danés Noma.