Picasso y Bacon protagonizan la primera subasta global virtual

NUEVA YORK.— La casa de subastas Sotheby's presentó las importantes obras de arte que sacará al mercado en su primera venta digital global, y que está encabezada por codiciadas piezas de Francis Bacon, Pablo Picasso y Wifredo Lam.

Sin la pandemia, la casa de subastas líder en su sector hubiera celebrado esta destacada venta a mediados de mayo en su lujosa sede del Upper East Side neoyorquino, como había hecho todos los años.

Sin embargo, esta vez el evento solo contará con el martillero que estará prácticamente solo en una sala, frente a las cámaras de quienes tendrán que pujar a través de la página web de Sotheby's o en conversación telefónica con representantes de la casa.

En el inusual evento, que arranca en Nueva York a las 19.00 hora local del 29 de junio, tendrá a la venta un tríptico del británico Francis Bacon, "Tríptico inspirado en la Orestíada de Esquilo" (1981), una monumental obra de casi 4,5 metros de ancho y dos metros de alto.

Se estima que la pieza podría venderse por un mínimo de 60 millones de dólares y un máximo de 80.

La subasta también ofrecerá una destacada pieza de Jean-Michel Basquiat, "Untitled (Head)" de 1982, valorada entre 9 y 12 millones de dólares y considerada una de las obras en papel más importantes del neoyorquino.

También se verán en esta categoría ejemplares millonarios de Andy Warhol, Donald Judd, Roy Lichtenstein, Clyford Still, Mark Rothko, Yayoi Kusama o Helen Frankenthaler.

