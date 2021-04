Pide elevar el corazón al cielo

Firme mensaje del arzobispo en Cristo Resucitado

El arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, manifestó ayer durante la Misa de Resurrección de Cristo que los ciudadanos deben de cumplir con mucha responsabilidad sus acciones civiles en la Tierra para ganar la gloria del Señor.

Y esas acciones responsables también deben de ser en el ámbito electoral porque hay políticos que se apasionan al grado que rompen los nexos y relaciones cordiales con las familias, los amigos y hasta con la iglesia católica, incurren en actos de corrupción y otras acciones que derivan en asesinatos porque “lamentablemente en México son muchos los casos de candidatos asesinados por cuestiones de la política partidista”.

Durante la homilía en la misa de Pascua para celebrar la resurrección de Jesús —en la iglesia de Cristo Resucitado del fraccionamiento Montecristo— el arzobispo Rodríguez Vega pidió elevar el corazón al cielo para que el Espíritu Santo continúe conduciendo correctamente la fe católica y la historia del Evangelio donde el protagonista es el Señor.

“Cristo murió y resucitó entre los muertos para salvarnos”, enfatizó. “Si no lo creemos con fe, es como tener una casa sin cimientos. El testimonio de los apóstoles que comieron y vivieron con él después de su resurrección nos debe incentivar para tener una vida de concordia con fe reforzada. El Evangelio nos dice que pongamos el corazón en el cielo, no en la tierra, suena como evadir nuestra responsabilidad en la tierra, pero no, aquí en la tierra hay que responder a las acciones civiles de manera responsable para ganar la gloria del Señor”.

Monseñor Rodríguez Vega recordó a los feligreses que en estos momentos estamos en un proceso electoral y tiene que ver con nuestra fe y nuestra vida. Y se preguntó ¿cómo es posible que la política genere corrupción, dañe las relaciones interpersonales y hasta rompan con la iglesia católica?

“Un buen ciudadano decide su voto por el partido y candidato de su preferencia, respeta la voluntad de otros y siguen siendo buenos amigos después de la votación”, afirmó. “La política no debe intervenir en las relaciones interpersonales. Lamentablemente en México ¿cuántos candidatos han sido asesinados? En estos casos no hay verdadera fe, quien se apasiona, se corrompe, causa daño y hace cosas turbias no tiene fe, eso no son acciones que aprueba Dios.”

Enfatizó que hay que hacer bien las cosas y cumplir los deberes aquí en la Tierra, debe prevalecer el respeto como lo hicieron los apóstoles y creer en la resurrección de Cristo y los católicos deben fortalecer la fe para la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte de la persona.

Monseñor Rodríguez Vega también se refirió al descenso del número de católicos, como lo refleja el Censo de Población 2020, es importante porque mucha más gente se aleja de Dios.

La misa de Pascua en Cristo Resucitado fue al mediodía y contó con nutrida asistencia porque también fue parte de la fiesta patronal, cuyas actividades durarán 50 días.— Joaquín Chan Caamal.

De un vistazo

Reconocimiento

El párroco de la iglesia Cristo Resucitado, presbítero Antonio Escalante Pantoja, hizo un reconocimiento a los colaboradores de la iglesia como diáconos, acólitos, el coro, organizadores, y pidió aplausos para ellos por su participación en la Eucaristía y las actividades del festejo parroquial.