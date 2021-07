Pide no dudar de la efectividad de las vacunas

Personas que recibieron la vacuna para protegerse contra el Covid-19 se realizaron estudios posteriores a recibir las dosis completas para verificar la presencia de anticuerpos en el organismo, pero se encontraron con que no hay un registro de ello en los resultados recibidos, pese a que esperaron el tiempo prudente para la generación de anticuerpos.

Esto ha causado alarma en algunos grupos de la sociedad yucateca, quienes consideran que las vacunas no están teniendo el efecto que se espera.

Pero la realidad es que no debe ser un motivo de preocupación, pues según explica el epidemiólogo Rudy Coronado Bastarrachea, el efecto de las vacunas contra el Covid-19 no es fácil de medir, ya que se requiere de pruebas muy caras, pues la presencia de anticuerpos puede no revelarse en los estudios disponibles para ello.

Señala que la capa externa del virus es la que hace enlace con el ser humano y son cuatro las proteínas que tiene el virus, de manera que si la prueba para detectar anticuerpos no es específica al antígeno que se activó con la vacunación, el resultado puede salir negativo.

Otras variantes

Aparte de esas cuatro proteínas, el virus tiene otras variantes, de manera que hay virus que solo tienen esas cuatro proteínas y otras que son diferentes, pero el organismo posee esos dos tipos de inmunidad medida por anticuerpos que se producen a partir de las células del plasma, en los linfocitos B y los linfocitos T, que son parte de la base celular y humoral en el que se divide el sistema inmunológico.

Apunta que actualmente los laboratorios solo tienen la capacidad de medir dos de las cuatro proteínas del virus (N, F, E, M), por lo que la respuesta inmune si no se generó en la proteína que se está midiendo no saldrá en los estudios, a menos que se hagan pruebas de linfocitos B y T, que son sumamente caras y difíciles de manejar en un laboratorio común.

Pero recalca que hay proteínas que son parte de la enfermedad que no son medibles, pues no existe la tecnología para ello todavía.

El epidemiólogo explica que la vacuna crea anticuerpos que en el organismo del sistema se registran como parte de la memoria inmunológica, “y eso con seguridad está ocurriendo en todos los vacunados”, pero sería muy complicado y costoso hacer pruebas a toda la población para verificarlo.

Sin embargo, enfatiza que esa es la labor de la Cofepris al autorizar una vacuna, pues los laboratorios cuentan con estudios en sus diferentes fases de desarrollo en las que se miden justamente los valores de eficacia de las vacunas y la respuesta inmune.

El antígeno

El especialista recuerda que el antígeno es todo cuerpo extraño, sustancia o toxina capaz de desarrollar respuesta inmune; y los anticuerpos son la respuesta inmune al antígeno.

“Lo que ocurre es que en esta pandemia la población ya está más informada y tiene acceso a más datos y quiere saber más, pero nadie, por ejemplo, se hace una prueba para ver si ya tiene anticuerpos cuando se recibe una vacuna contra la polio o alguna otra”, indica.

Abunda que en algunos vacunados sí pueden aparecer anticuerpos cuando la generación de los mismos coincide con las pruebas disponibles, y en el caso de quienes ya tuvieron la enfermedad es más fácil de medir, pues el ataque del virus es con todas las proteínas, de tal manera que se registran en un estudio de los que se tienen disponibles hasta el momento.

Reitera que la protección por las vacunas sí se está dando y aunque en México se carece de información precisa, en Estados Unidos se sabe que el 90% de las defunciones actuales por Covid-19 son en personas no vacunadas, es decir las vacunas sí están confiriendo inmunidad.

Recuerda que hace unos meses el vecino país del Norte tenía una cifra importante de defunciones, que ha decrecido con la vacunación masiva que realizaron.

Señala que contar con información sobre el porcentaje de las defunciones recientes en México en los no vacunados es importante, pero no hay datos al respecto.

