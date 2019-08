Piden la guía del Señor

La Prepa Yucatán comienza el curso escolar con misa

La Escuela Preparatoria Yucatán “Monseñor Luis Miguel Cantón Marín” invocó al Espíritu Santo en el inicio del curso escolar 2019-2020, en la misa presidida por el arzobispo, Gustavo Rodríguez Vega, en el Seminario Menor de San Felipe de Jesús.

El prelado animó a los alumnos a pensar en su proyecto de vida tomando en cuenta lo que el Señor quiere para ellos. Explicó que “un proyecto de vida que vale la pena” incluye el dominio de sí mismos, el control de sus afectos, emociones e impulsos. “Ese proyecto puede ser enfocado hacia la vida matrimonial o hacia la vida sacerdotal”.

“Muchachos, muchachas, deseo que todo lo que vivan este año sea encaminado a este gran proyecto y tengan en cuenta que el Dios tiene para todos un proyecto de auténtica felicidad, un proyecto de felicidad eterna, un proyecto que exige algunas renuncias, pero que dará las mayores satisfacciones”, aseguró a los estudiantes.

“De la mano de Santa María de Guadalupe, de la mano de San Felipe de Jesús y de todos los santos, vivan y gocen sembrando las semillas de lo que será el gran proyecto que el Señor les proponga”, dijo.

Al arzobispo le llamó la atención varios estudiantes que asistieron a la misa vestidos con trajes típicos y los felicitó porque valoran su cultura. “Tenemos que valorar más nuestra cultura, la lengua maya, nuestros pueblos; nunca avergonzarnos de ellos, debemos decir no al desprecio racial”.

El matrimonio

En la ceremonia, monseñor Rodríguez también aconsejó a los alumnos prepararse para el matrimonio “porque si no fracasarán… la Iglesia defiende el matrimonio porque Jesús, nuestra cabeza, nos enseñó a defenderlo”.

Y es que alertó que “hoy día, la maldad está convirtiendo a las personas incapaces para el matrimonio”.

También mencionó que la vida matrimonial está amenazada por el egoísmo moderno que “bombardea constantemente con la idea de que ‘tú veniste a este mundo para ser feliz’ y a pesar que ya están casados, se plantean dejar a sus parejas porque ya no los hacen felices”.

Y este egoísmo no se da solo con la pareja sino también en el núcleo familiar. “Algo que no se veía en otros tiempos eran a mujeres ‘divorciándose’ no solamente de su marido sino de sus hijos, madres desnaturalizadas que pierden a sus hijos para iniciar una vida nueva por culpa de ese egoísmo”.

“Por eso —recalcó el prelado— la peor maldad de los hombres de hoy es su incapacidad para el compromiso matrimonial y el compromiso celibatal. Estén muy atentos desde ahora”.

Como parte de la tradicional misa de inicio de curso, monseñor Rodríguez bendijo y entregó ejemplares del Nuevo Testamento a más de un centenar de estudiantes de nuevo ingreso, en primer, segundo y tercer grado.

El ciclo escolar comienza con 289 alumnos, de los cuales 97 son de primer grado; 96, de segundo; y 96, de tercero. En la institución cursan estudios 46 seminaristas, de los cuales 19 son de primer año; 13, de segundo y 14, de tercero.

El arzobispo celebró con los padres David González Vadillo y José Guadalupe Balam, prefecto y director espiritual del Seminario Menor, respectivamente.

Luego de la misa, se hizo entrega de la placa de acreditación a la preparatoria a cargo de la madre María de Jesús Zamarripa, de la Orden de la Compañía de María María Nuestra Señora, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares.

En el acto estuvieron presentes Luis Gamboa Avila, director de la preparatoria y Eduardo Lizarraga Peniche, presidente del patronato de la institución; Iliana Lizama Ramírez, directora del Colegio Teresiano Enrique de Ossó en representación de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Yucatán, que preside la hermana Ana Luisa Domínguez Gasca.

El programa de ayer incluyó una actividad de integración con los alumnos.— Claudia Sierra Medina

De un vistazo

Vida y obra

Monseñor Luis Miguel Cantón Marín nació en Progreso en 1938 y fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1964. Su ministerio en Mérida estuvo orientado a la formación de los futuros sacerdotes, de los cuales fue maestro y director espiritual, convirtiéndose en rector del Seminario el 19 de marzo de 1980. El papa Juan Pablo II lo nombró titular de la Diócesis de Tapachula el 2 de abril de 1984, pero seis años después, el 10 de mayo, falleció al estallar uno de los motores del avión en el que se dirigía, junto con una comitiva, a un evento que encabezaría el Papa en Chiapas.