Piezas que atrapan los sentidos

Las de AANY son únicas, un regalo ideal para Navidad

Belleza y dedicación se perciben en los objetos que pondrán a la venta, desde mañana, 63 artistas y artesanos en la Cámara de Comercio de Mérida, en la XVI edición de “Arte a Mano”, de Amigos Artistas Nuevos de Yucatán (AANY).

Como informamos, por primera vez la muestra es organizada por un comité de los propios participantes y no por una sola persona (durante nueve años la organizó Joan Farrell). Tres de estos organizadores, que a la vez son expositores, visitaron el Diario para hablar de “Arte a Mano” y mostrar algunos de los objetos únicos que ofrecen: Elena Martínez Bolio, Guillermo Pisté y Mark Callaghan. Jorge Luis Martín Pavón, Leticia Cuevas Graniel, Jorge Guerra y Enrique de Gorosteguí Moriedas son los otros cuatro organizadores.

“Viridiana Lagunes Rodríguez y Cristina R de León Golib sucedieron a Joan por tres años, cuando Joan entrega AANY a Parques y Jardines. Finalmente ha quedado en manos de nosotros. Le estamos muy agradecidos a Joan por sus enseñanzas y por valorar las obras”, indica Elena Martínez.

“Además de nosotros, que somos los más antiguos, hay expositores nuevos; tenemos el reto de llevar obras nuevas, en mi caso voy a llevar por primera vez esculturas blandas, aretes y huipiles hibidrizados con plumas naturales, más fashion”.

Guillermo participará con trabajos en madera torneada de Dzytiá, como vasijas o bowls con acabados con ceras o aceites naturales, como el de oliva, sin tintas, solventes o lacas.

Guillermo trabaja maderas de la región como el tzalam o el ciricote, que se aprovechan de árboles talados en lugares donde van a construir alguna obra, para no talar más árboles.

“Hago 2-3 piezas al día según el tamaño, el chiste es dejarlas secar en ambiente natural como un año, ese tiempo aplicamos aceites, dejamos que la madera repose, lijamos, matamos el poro, vemos si se rajó o entró polilla, le volvemos a poner aceite, todo eso lleva más o menos un año, para que sea una pieza garantizada”, indica Guillermo, que a petición de sus clientes extranjeros, ya firma sus piezas.

“Mucha gente ya me busca en Dzytiá gracias a AANY y en otros lugares donde he participado, además he ganado primeros lugares en la casa de las artesanías, durante varios años”.

Mark Callaghan aporta piezas hechas de papel de lengua de vaca, como portaretratos, libretas, espejos o cajitas.

“Los 25 años que tiene mi empresa en Mérida siempre he cuidado los recursos renovables, desde el origen de la planta; experimenté con muchas, y la única renovable a nivel regional resultó ser la lengua de vaca, además tiene una calidad excelente, se compara con el papel de lino o algodón, así tenemos calidad, regionalidad, renovabilidad y resistencia”, indica Mark.

En sus piezas, Mark combina fotografía, impresión, dibujo hecho a mano, repujado y otras técnicas en las que lo regional resalta, como el pájaro Thó o los pisos antiguos de pasta.

“Lo festivo de este evento es que tus clientes te siguen, lo consideran como que vas a mostrar lo nuevo de tu creación, pero además se acercan a compañeros y se llenan de regalos, de objetos delicados, de buen gusto”, dice Elena.

“Todos nos beneficiamos porque el producto va directo del artesano al público, nos puede preguntar lo que guste sobre las piezas, hacer encargos”.

Pero además de textiles, papel y madera, también habrá piel, zapatos, piedra, vidrio, forja de hierro, muebles… miles de piezas a precios atractivos porque no hay intermediarios.

“Aunque esta actividad tiene 10 años (empezó en 2008), fue creciendo, empezó en casa de Joan Andrews, todos los que asistían eran amigos de Joan, extranjeros, pero con el tiempo el público local ha mostrado su interés en la compra de productos, a nosotros nos agrada mucho eso”, concluye Mark.

El “Arte a Mano” edición 2019 se realizará el viernes 6 de diciembre de las 17 a las 20:30 horas; el sábado 7 de 10 a 20:30 horas y el domingo 8 de 10 a 19 horas. Las adquisiciones se pueden hacer en efectivo o con tarjetas de crédito. El día 6 diciembre a las 6 p.m. será el corte inaugural del listón. La entrada es libre.— Patricia Garma

Síguenos en Google Noticias