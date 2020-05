Pintora viraliza en Twitter una particular crítica recibida

ARGENTINA.— En Twitter el hashtag #Hasiendo se convirtió en tendencia, luego de que una joven pintora expusiera a una "crítica de arte", la cual le hizo notar que sus pinturas son "tan malas" que debería de dejar de compartirlas en sus redes sociales.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la enorme cantidad de faltas de ortografía que usa la mujer que critica el trabajo artístico de la joven pintora.

A través de capturas de pantalla, la usuaria de Twitter @annaisabananna, expuso los mensajes que una mujer le envió sobre lo que pensaba de sus pinturas.

No obstante, estas imágenes se harían viral luego de notar la gran cantidad de faltas de ortografía que usó "la crítica" para dar su opinión sobre el trabajo de la joven pintora.

En las instantáneas es posible ver palabras como "me e preguntado"; "qhe es"; "te ha dicho", entre otras más, sin embargo, la que más ha llamado la atención es la siguiente frase:

Luego de leer el "consejo" internautas han señalado que la que debería seguirlo y ponerse a estudiar debería ser ella, pues es claro que la buena ortografía no es lo suyo.

En las imágenes virales, la pintora de nombre Anna ha utilizado su Twitter para responder a dicha crítica sobre sus obras de arte. Sin embargo, la pintora — pese a usar una grosería — hace un buen uso de la palabra que se convirtió en tendencia (#Hasiendo).

"Yo no entiendo qué necesidad tienen de esto la verdad (...) a mí me gusta mucho lo que hago y lo seguiré haciendo :)", escribió la pintora.

Yo no entiendo que necesidad tienen de esto la verdad, si no te gusta mi trabajo me vale verga, a mi me gusta mucho lo que hago y lo seguiré haciendo:) pic.twitter.com/gwVMSnRACy