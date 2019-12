Pintura de Zapata causa controversia homófoba en redes sociales

MÉXICO.— La Secretaría de Cultura federal promocionó la exposición “Emiliano Zapata después de Zapata” con un cartel en el que aparece la pintura de Fabián Cháirez.

“(Chiapas, México. 1987)” en la que se ve al líder de la Revolución Mexicana con tacones y encima de un caballo blanco.

La publicación que hizo la dependencia a través de su cuenta oficial de Facebook ha provocado más de mil reacciones y alrededor de 500 comentarios en los que califican el uso de la pintura como una falta de respeto o una burla hacia los héroes nacionales.

“Si Zapata fue homosexual en vida o no, eso fue su vida privada, ¿no les parece discriminatorio hacer un cuadro de alguien ridiculizándolo por su preferencia sexual, en vez de resaltar su lucha y sus ideales y enseñar eso a las nuevas generaciones?, esto además de falta de respeto me parece discriminatorio porque no tendría nada que ver su orientación sexual con su legado, ojalá se den cuenta de este error y se disculpen”, señaló una usuaria.