Pixie Belles, el juguete más vendido de Amazon México

Si esta Navidad quieres sorprender de verdad a los pequeños, toma nota porque este es el juguete más vendido de Amazon México ¡y aún están a tiempo de conseguirlo para Nochebuena!

Estas divertidas mascotas, las Pixie Belles, son adorables.

Con sus enormes ojos, sus colores pastel y su cola peluda; pero esconden mucho más que una linda apariencia.

Estos pequeños seres de fantasía son interactivos y se pueden "comunicar" con los niños de diferentes maneras.

Además, cuentan con diferentes modos: el modo baile, el modo giro y el modo crianza, que aseguran horas de diversión.

En el modo baile ¡no pararán de celebrar! Con sus seis bailes diferentes en los que ellas nunca pierden el ritmo.

Si están en modo giro, tan solo tienen que hablar en voz alta o dar palmas para ver a sus mascotas girar.

Y en el modo crianza, su belle se dejará acariciar y mimar por horas.

New Post: Amazon: Pixie Belles Esme, Interactive Enchanted Animal Toy for $4.99 (Reg. Price $14.99) https://t.co/h9oRnUkCDB Amazon: Pixie Belles Esme, Interactive Enchanted Animal Toy for $4.99 (Reg. Price $14.99) pic.twitter.com/mtzqKTGAAS