Planilla del Diario de Yucatán para ganar una pantalla

Puedes participar en la Planilla del Diario de Yucatán

¿Todavía no tienes o no llenas tu Planilla del Diario de Yucatán? Si la respuesta es no, estás a tiempo de recortar las planillas y las imágenes para llenarlas, pues será hasta el 20 de mayo cuando concluya la recepción de las mismas, lo cual te dará oportunidad de ganar tres pantallas de 49 pulgadas.

Mientras más planillas llenes y deposites, más oportunidades tendrás de llevar una de las tres pantallas que se entregarán a quienes más se acerquen sin pasarse al cálculo del número de pelotas en la urna que se encuentra en las oficinas del Diario (calle 60 No. 521 entre 65 y 67 del Centro).

Desde el 22 de abril pasado comenzó esta promoción, pero todavía hay tiempo de obtener las planillas y las imágenes para llenarlas, pues se continuarán publicando en las ediciones del Diario hasta el 20 de mayo.

Pasos a seguir

Para participar debes llenar la planilla —que consta de 16 imágenes—, una vez llena escribir en ésta, en los recuadros en blanco que aparecen debajo de la planilla, el número de pelotas que consideres tiene la urna, la cual puedes ver físicamente en las oficinas del Diario o bien observar la fotografía de la urna en www.yucatan.com.mx/planillady.

En la planilla también deberás escribir nombre completo, teléfono y correo electrónico, para luego depositarla en uno de los cuatro buzones ubicados en los Centros Megamedia: Centro (calle 60 No. 521 por 65 y 67 del Centro), Plaza Fiesta (calle 6 por 21 No. 400, local 11, colonia Díaz Ordaz), Serviplaza (calle 50 No. 130 D Depto. 11, Miguel Hidalgo) y Campestre (Prolongación Paseo de Montejo, número 250).

Horarios

Los horarios de atención de dichas oficinas son: de lunes a viernes de 9 a 19 horas y sábados de 9 a 13 horas.

Una vez que deposites o entregue la planilla deberás registrarte en la lista de participantes que habrá en la recepción de cada Centro Megamedia con nombre y teléfono, y se debe incluir el número de planillas depositadas, fecha y hora, lo cual será decisivo en caso de empate, pues se tomará en cuenta la fecha y hora más cercana al inicio de la vigencia de la promoción.

La fecha límite para depositar las planillas en la urna es el 20 de mayo, en los horarios de las oficinas ya citadas.

Únicamente es válido un premio por ganador. Limitado a tres ganadores.

El martes 28 de mayo se publicará la lista de ganadores en las páginas del Diario y en www.yucatan.com.mx/planillady.— Iris Ceballos Alvarado

De un vistazo

Interior del Estado

Las personas que viven en el interior del Estado también pueden participar. Para saber dónde depositar su planilla puede llamar al teléfono 942-22-22 extensión 1471.

Los ganadores

Los ganadores de las pantallas de 49 pulgadas serán quienes acierten o se acerquen más al número de pelotas sin pasarse.