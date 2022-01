Plasma el “Colapso” en el aire

Obra de Rosario Guillermo será inaugurada hoy

“Colapso” no es una exposición, es una instalación de la maestra Rosario Guillermo que será inaugurada hoy sábado a las 11 de la mañana en Animaya.

Es una instalación de varias esculturas, con la cual está pretendiendo hablar del desastre reciente que sucedió con la pandemia. Por eso se llama “Colapso”, explicó la reconocida artista.

“Estoy tratando de decir con lo que yo tengo y con lo que yo puedo cómo el hombre ha colapsado el planeta.

“Y cuando creemos que ya se va a acabar el castigo con el Covid hay viene otro más porque hemos saturado el planeta yo creo que esta harto de nosotros. Y sabemos muy que hemos abusado que nos hemos comportado muy mal, bueno no toda la gente lo sabe que no tiene la visión del daño terrible que le hemos causado al planeta porque hay muchas conjeturas que de dónde viene el virus, etcétera, pero no es lo importante. Lo importante es que hemos alterado el funcionamiento genético también el funcionamiento de los virus, de las bacterias, de todo eso porque somos demasiados. Y la gente no tiene conciencia de eso”.

“Entonces esta instalación son tres esculturas de gran tamaño, voy volando dos esculturas sobre una escultura central un poco representando al ser humano que ha desubicado los objetos de su lugar y todo eso tiene una consecuencia”.

“La inconsciencia de la humanidad es alarmante verdaderamente porque me he dado cuenta de que hay gente que todavía no tiene conciencia de lo que está pasando, es precisamente por no tener un respeto y una actitud conciliadora con la naturaleza, lo cual es muy alarmante porque nosotros en realidad fuimos los últimos en llegar al planeta y no nos estamos portando como tal, nos estamos comportando como depredadores, como destructores. Esto es lo que le hemos demostrado al planeta que somos destructores, porque sí hay muchas frases bonitas acerca del ingenio del ser humano pero si solamente fuera ingenio estaría bien, pero también hay mucha capacidad de destrucción y sabemos muy bien que el hombre puede ser muy bueno pero también pero ha demostrado que es capaz de ser muy malo”.

Las esculturas de la instalación son de cerámica, material que Rosario Guillermo siempre ha trabajado. Esto es muy importante para mi. “El material cerámica no es un material cualquiera, no es bronce, ni metal, no son materiales tradicionales de una esculturas sino es un material ancestral que se ha utilizado en la cultura desde antes de la Conquista y es el material de los mexicanos. Hacer una escultura cerámica es una manera de resistencia a la destrucción de una cultura por otra cultura. No nos pudieron cortar las raíces, pero sí nos afectaron bastante. El barro cocido es la cerámica”.

La escultora también participa en una exposición en el Olimpo con la pieza “Tectónica”, en el marco del Mérida Fest 2022.— CLAUDIA SIERRA MEDINA