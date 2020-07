Plasma en libro sus sufrimientos

Ilia Calderón da su punto de vista sobre el racismo

MIAMI (EFE).— La periodista colombiana Ilia Calderón, presentadora del noticiero Univision, dijo que el racismo en EE.UU. y Latinoamérica es “estructural” y que a la sociedad le hace falta educarse sobre la esclavitud en toda América “porque de ahí parte todo”.

La afrolatina, nacida hace 48 años en Chocó, una región empobrecida de la costa pacífica colombiana, y radicada en Miami, presentará el 5 de agosto su libro “Es mi turno: Un viaje en busca de mi voz y mis raíces” a través de una videoconferencia.

Calderón contó que ha vivido el racismo desde que en su país una compañera le dijo a los 10 años que “negro ni mi caballo” y en Estados Unidos cuando a su hija de 4 años de edad otras niñas le recriminaron en la escuela el color de su rostro.

La indignación que le produjo la agresión a la menor la impulsó hace dos años a comenzar a escribir sus memorias, desenterrando experiencias de microagresión, expresiones despectivas y discriminación en ambos países, lo que resultó un proceso “doloroso” pero necesario para “sanar”.

Confiesa que si hace unos años le hubieran preguntado si había enfrentado racismo, hubiera contestado que no, porque buscaba “minimizarlo” para que no se convirtiera en un obstáculo en su vida y carrera.

Movimiento social

“Este libro lastimosamente es oportuno en cualquier tiempo (...) porque el racismo está presente en nuestra sociedad... ha hecho parte de la crianza”, explicó la autora al subrayar que coincidió con el movimiento de Black Lives Matter (las vidas negras importan) de este año tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco.

La periodista dijo que no le tomó por sorpresa el insulto racista a su hija, fruto del su matrimonio con el coreano-estadounidense Eugene Jang, pero sí que fuera a tan temprana edad.

Señaló que le explicó sobre el racismo explorando sus sentimientos, pero que “no es una conversación de una sola sentada (...). Es una conversación de toda la vida”.

Sobre actitudes cotidianas racistas, como el “black face”, como se llama a disfrazarse de afroamericano pintándose la cara de negro, Calderón dijo que es inconcebible disfrutar de un hecho que ha causado dolor a una comunidad.

"No puedes disfrazarte para divertirte, cuando lo que representas ha sido motivo de dolor, de rechazo y discriminación para muchas personas (...), es como disfrazarse de una persona enferma".

Precisó que si tener la piel oscura significa para una persona "sufrimiento, discriminación, discriminación institucional, falta de oportunidades", no puede ser para otra un motivo de diversión lucir así.

Es estructural

La colombiana, que llegó a Estados Unidos en 2001 para trabajar en Telemundo, aplaude que la ola de protestas contra el racismo tras la muerte de Floyd ha ayudado a generar la intención de varias ciudades de reformar las Policías y de remover estatuas confederadas.

“Es positivo cómo ha crecido la empatía de otros grupos raciales (..), pero no creo que me va a tocar a mí ver un cambio significativo en la sociedad, quizás a mi hija, porque cuando hay racismo estructural no solo implica cambiarlo en las personas y la sociedad sino a nivel gubernamental”, manifestó.

Agregó además que las microagresionescomo hablar de "pelo bueno, pelo malo" son las que "genera los fenómenos más grandes" y que a la sociedad le "falta ponerse en los zapatos" del otro:

"De un joven de 15 años de descendencia africana que sale a la calle y llega a su casa vivo y siente que fue su día de suerte, o de una mamá que se queda rezando para que no le pase nada".

Lamentó que los niños afroamericanos tengan que estar sometidos a “the talk” (“la charla”), en la que sus padres le hablan de los peligros y cómo comportarse ante un policía, “es espantoso que tengan que vivirlo”, consideró.

"A la sociedad en general le hace falta educarse sobre la historia de la esclavitud en toda América porque de ahí parte todo, el hecho de que los blancos siempre hayan sido privilegiados y ni siquiera se hayan dado a la tarea de entender por qué las comunidades negras viven como viven", se lamenta.

Latinos deben reconocer activismo negro

La afrolatina además hizo un llamado a los hispanos a "reconocer" que el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos les "abrió el camino" en el país.

Aclaró que no se trata de una deuda sino un reconocimiento a su movimiento social que empieza con "educarse" sobre esta historia del racismo.

"Sin los logros de la lucha de Martin Luther King de Rosa Parks, sin los logros de esa lucha difícilmente los hispanos podríamos estar en este país asistiendo escuelas publicas, montando en un autobús de servicio público, tomando agua o jugando en un parque", asegura.

Subrayó que en Colombia también hay "racismo institucional", pues "no en vano las comunidades negras son las más pobres" y padecen de un desconocimiento de la historia de la raza negra.

"Creo que un 80 %" del país desconoce quién fue Benkos Biohó, el líder abolicionista del siglo XVII, dice.

Sobre la destrucción de estatuas en EE.UU., rechaza la violencia, pero cree que estas podrían estar en un lugar donde tenga la explicación correcta sobre la persona y sobre lo hizo: "traficar personas", porque eso fue "la venta y negociación de esclavos" o "maltratando a los nativos americanos" y no "vanagloriándose" en un lugar público.

"Estamos viviendo en un país más racista de lo que todos nos imaginábamos antes", fue la conclusión que le dejó esa experiencia, en la que recibió amenazas e insultos, como que era un "engendro", una "persona inferior".

De un vistazo

Galardonada

Ilia Calderón, presentadora del noticiero de la cadena Univision, ganó uno de sus dos premios Emmy por una entrevista realizada en 2017 a un integrante del Ku Klux Klan, en la que buscó respuestas del por qué el odio hacia la raza negra.