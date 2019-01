Plataforma digital alienta a estar en proyectos sociales

Saiph Savage, ingeniera de la UNAM, desarrolló “Botivist”, una plataforma digital que alienta a la gente a participar en acciones colectivas para resolver problemas cotidianos y así lograr un cambio en la sociedad. Por ejemplo, pueden unirse personas en el combate a la corrupción, construir infraestructura para ayudar a personas invidentes a moverse mejor en los edificios, hasta escribir biografías sobre mujeres exitosas y publicarlas en Wikipedia.

A través de palabras clave, la plataforma “Botivist” busca en las redes sociales de Facebook y Twitter a personas que podrían interesarse en determinadas causas sociales y las invita a participar. Si los voluntarios aceptan, la aplicación los guía y coordina para que ejecuten tareas específicas, da a conocer la agencia ID.

De igual manera, con la plataforma se adquieren nuevas habilidades para llegar a una meta colectiva. Por ejemplo, “quienes aceptaron construir infraestructura para los ciegos aprendieron habilidades técnicas para instalar sensores que los ayuden a navegar con su celular en un edificio”, detalló Saiph Savage, de la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios.

Respecto a las biografías de mujeres exitosas, el proyecto fue bien aceptado y en la lista ya figuran Laura J. Esserman, Amanda Alcántara, Patricia Mainardi, Saadia Sehar Haidari, Dawne Gee, Magaly Antonia Pineda Tejada, entre otras.

Reconocimiento

Actualmente “Botivist” está en fase de investigación y con este avance la edición en español de la revista MIT Technology Review 2018 reconoció a Savage como una de las 35 jóvenes más innovadoras de América Latina.

“Me siento contenta y agradecida, no hubiera conseguido este logro sin mis mentores, colegas, alumnos y la UNAM que me ayudó a formar un pensamiento crítico de innovación y me brindó las oportunidades de investigación enfocadas a crear soluciones tecnológicas y no solo a ser consumidora”, enfatizó.