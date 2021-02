“Player” de Eder Osorio llega a las plataformas digitales

Eder Osorio lanza tema y videoclip de música urbana

Los buenos y malos momentos en una relación, y el poder de decidir qué es lo que se quiere en pareja, es lo que plasma el artista urbano Eder Osorio en su nuevo sencillo titulado “Player”, el cual lanzará este viernes a las 8 de la noche en YouTube y demás plataformas digitales.

El tema será acompañado de un videoclip, que completa el concepto de la canción, con una historia visual.

Eder, comparte que en el videoclip participa K-laco, uno de los artistas urbanos con mayor presencia que tiene Yucatán, a quien le propuso participar, no como una colaboración musical, sino como modelo, al ser uno de los personajes de la historia visual que narran.

Menciona que “Player” es el tercer sencillo que lanza de la producción “So White, So Fresh”. Es un tema de su autoría que habla de un hombre que es sincero con una mujer, a quien dice no es el correcto para tener una relación con ella, entre otras cosas, porque no la ama, solo quiere pasarla bien, por lo que deja claro que si ella decide que estén juntos es a sabiendas de que así será.

En el videoclip cuenta que se profundiza más en la historia, pues se ve cómo la pareja vive buenos y malos momentos.

K-laco es el “player” en la historia, en la que la chica en cuestión se encuentra con otro pretendiente, y evalúa la situación, para decidir qué quiere hacer.

El artista urbano apunta que la canción se grabó hace dos meses, y el vídeo se filmó a mediados de enero pasado, con los protocolos de salud.

Manifiesta que fue difícil hacerlo porque se tuvo la participación de varias personas en la producción, lo que complicó la organización para cuidar la salud de todos, pero por fortuna todo salió bien, y considera es una de las mejores producciones que ha hecho.

La grabación se realizó en cuatro días y utilizaron varias locaciones, como un gimasio, un café y un restaurante, los cuales facilitaron los espacios para la realización del proyecto, y también grabaron en Paseo de Montejo.

La producción es de Gerazzy Fnx, y la dirección del vídeo estuvo a cargo de Brian Giovanni.

Eder continúa trabajando en los siguientes tres temas que lanzará como parte de “So White, So Fresh”.

Espera que la pandemia termine pronto, para promover y difundir el concepto musical que maneja y así presentarse en diversos espacios de la ciudad.

Puede seguir y conocer más sobre este artista de la música urbana y reguetón en Facebook, YouTube y Spotify, donde se le encuentra como Eder Osorio, y en Instagram, Eder Osorio MX.— IRIS CEBALLOS ALVARADO