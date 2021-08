Pondrá énfasis en las vocaciones

Nueva superiora de las Oblatas de Jesús Sacerdote

El aumento de las vocaciones en la Iglesia, en especial a la vida consagrada, será uno de los puntos de trabajo de la hermana Landy Carolina Tun Pinto quien fue electa a inicios de julio pasado como superiora general de las Oblatas de Jesús Sacerdote.

Es la primera vez en la historia de esta institución religiosa mexicana, que tiene casas en Estados Unidos, Italia y México, que elige a una superiora yucateca.

Otra de las actividades de la nueva superiora será la organización de los festejos de los 100 años de la congregación, en 2024.

La elección de la superiora y su equipo se realizó en el Capítulo General de la congregación efectuado en Tlalpan, una actividad que se realiza cada seis años.

En la actividad hay cambio del equipo de gobierno. La actividad comenzó el 19 de junio, pero la elección fue el 1 de julio pasado.

En entrevista telefónica, la hermana Landy Tun recordó que el carisma de la congregación es amar el sacerdocio de Cristo y hacerlo amar.

Recordó que en el gobierno pasado era segunda consejera secretaria general, motivo por el cual asistió al Capítulo General.

La religiosa compartió que nunca se piensa en el cargo de superiora. Incluso, estando en el consejo no lo tenía en mente. “Yo ya estaba haciendo planes para irme a otro lado”, comentó. “Pensaba que a ver a dónde me envían pero bueno, ya Dios me envió aquí”.

También precisó que la superiora general tiene como primera responsabilidad la vida consagrada de la comunidad, de todas las hermanas, y que el carisma se siga insertando en la Iglesia, en los diferentes lugares donde nos encontramos. Es responsable de que el don recibido de parte de Dios se siga haciendo vigente en la Iglesia y cuidar la vida religiosa de las hermanas.

“Son las dos tareas, hacia adentro y hacia afuera, que el carisma siga dando vida en la Iglesia”.

En el Capítulo General se revisan cada seis años los proyectos que se van a realizar en ese periodo, entonces tiene seis proyectos que van a potenciar dentro de los retos que se vislumbran, para hacerlos realidad.

El Capítulo es la máxima autoridad que designa qué es lo que se va a trabajar los siguientes seis años y uno de los grandes retos es lograr los objetivos que se plantearon en la asamblea y que todavía no se han dado a conocer a las religiosas.

“Nos va tocar la celebración de los 100 años de existencia en la Iglesia, ese es todo un reto, toda la profundización, renovación”.

Comentó que la congregación está en diferentes apostolados y uno de ellos son los seminarios, casas sacerdotales, parroquias, secretariado en obispados o notarías parroquiales, un taller litúrgico en Ciudad de México donde se confecciona todo para el servicio del altar y los ornamentos de los sacerdotes.

“El principal apostolado es la oración, nuestra vida hecha ofrenda, la oración constante por los sacerdotes, seminaristas, por todo el pueblo sacerdotal”.

Recordó que las Oblatas de Jesús Sacerdote apoyan al Seminario de Yucatán con la oración. También algunas hermanas hacen servicio “como una mamá” que acompaña en la formación de sus hijos proporcionándoles lo que necesitan para su diaria subsistencia. Otra de las hermanas trabaja en el secretariado con el arzobispo.

Pastoral vocacional

Expuso que una de las prioridades de este sexenio es precisamente la pastoral vocacional y en todas las comunidades ya han hecho el propósito de trabajar más directamente por las vocaciones al pueblo de Dios y “si optan por la vida consagrada, qué bueno”.

“A lo largo de la historia siempre ha habido dificultades en las vocaciones a la vida consagrada, pero creo que estos tiempos son especialmente complicados porque la mujer ya tiene muchas alternativas en la vida y entonces confundimos a veces la profesión con la vocación”.

“La profesión es a lo que me dedicó como un quehacer y la vocación es la manera como quiero vivir eso que hago”.

Por ejemplo, en su caso es psicóloga de profesión, pero de vocación es religiosa Oblata de Jesús Sacerdote.

“Si tengo que dejar mi profesión por una vocación, pues la dejo, porque mi manera de vivir es lo que le da sentido a mi vida y si además puedo seguir trabajando en eso, pues qué bueno y así cada una de las hermanas”.

“Ahora las jóvenes confunden la profesión con vocación y como tienen muchas alternativas de profesión en la vida ya incursionan en más áreas de la sociedad y piensan menos en la posibilidad de una vocación consagrada”, dijo.

Reiteró que en el tema de la vocación van a tener mucho trabajo, para sensibilizar a las jóvenes.

La congregación fue fundada en Tlalpan, Ciudad de México, el 9 de febrero de 1924 por el venerable Felix de Jesús Rouger.

La religiosa señaló que la congregación tiene cuatro comunidades en Estados Unidos, una en Italia y las demás en México: en octubre cumplirán 71 años de presencia en Mérida, y también tienen presencia en dos comunidades en Hidalgo.

En el mundo suman 100 hermanas en la congregación y la casa general está en Tlalpan, por lo que la madre Landy Tun vivirá ahí.

En la congregación hay 14 yucatecas.

La vicaria general y primera consejera, quien es la segunda en el cargo de jerarquía después de la superiora, es la hermana María de Guadalupe Castillo Zapata, también yucateca.

Fue una sorpresa

La religiosa Landy Tun compartió que ser elegida para el cargo de superiora general fue una sorpresa.

“Dios siempre sorprende realmente. Yo le digo ‘la obra es tuya Señor, yo te ayudo’. El cargo es un servicio realmente, no es un estatus y es una gran responsabilidad para animar la vida de la congregación y poder responder a lo que la Iglesia nos va pidiendo”.

“La vida consagrada es una vida de testimonio en la que mostramos que el absoluto de Dios es lo más importante en la vida, que somos capaces de dejarlo todo por él y por ayudar para que otros lo conozcan. Es parte de la vida y de la santidad en la Iglesia”, añadió finalmente de la vida consagrada.

Ante la vida consagrada pidió a los jóvenes que se dejen seducir por Dios, que van a encontrar un camino de felicidad como todas las vocaciones, con gozos, dificultades, pero que Dios llena de tal manera el corazón que uno tiene el camino de la felicidad.

“Cuando es tu vocación uno tiene el camino de felicidad, sientes que tu vida es plena”.

“No tengan miedo de hacer la experiencia y de descubrir si esta pudiera ser una alternativa de vida para ella”, dijo a los jóvenes.

Sobre la superiora

La religiosa Landy Tun pidió a la comunidad yucateca que ore por ella.

La hermana Landy Carolina nació el 22 de agosto de 1966, en Mérida. Es hija del matrimonio que formaron Pedro Tun (fallecido) y Landy Pinto Ávila. Sus hermanos son Luis Felipe y Pedro Antonio.

La hermana Landy es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Yucatán y su primera profesión con las Madres Oblatas la realizó un 15 de julio de 1995, por lo que acaba de celebrar 26 años de vida religiosa.— Claudia Ivonne Sierra Medina

