Ponen a la venta “La mesa herida”, obra de Frida Kahlo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Parece un asunto del don de la ubicuidad. Ahora es en Galicia, como lo fue en Michoacán hace una década o como en Morelos hace un año. Volvió a hacer su aparición “La mesa herida”, una pintura perdida de Frida Kahlo.

En todas las ocasiones, ninguno de los que aseguran tenerla la presentan al público. Seguimos viendo la misma fotografía antigua desenfocada de tantas veces que se ha reproducido.

El diario “La voz de Galicia” publicó el sábado pasado una información según la cual la pintura había aparecido y sería vendida. El medio asegura de forma textual que “La mesa herida”, “la obra principal de la pintora mexicana Frida Kahlo y el máximo exponente del surrealismo”, ha sido puesta en venta por un marchante de arte, gallego, de Rianxo, Cristian López Márquez, quien representa los intereses del propietario, un mexicano asentado en Europa.

López Márquez no da el nombre del dueño y no presenta la obra al público. No presentar la obra es contrario a los procesos “transparentes” de compra-venta de arte; por lo menos resulta sospechoso.

En cambio, espera que la obra sea adquirida por una suma de entre 40 a 50 millones de euros: “El propietario busca un comprador dentro de los círculos del arte europeos, en los que grandes coleccionistas de obras se hacen con cuadros de este estilo”, afirmó López Márquez, al diario español.

En otra parte del texto, se informa que con otros dos socios mexicanos, él es propietario de la empresa The Billion Art, dedicada a la compra-venta de obras de arte, y que durante las seis décadas y media sin saberse nada de la pintura esta pasó por dos importantes colecciones privadas antes de llegar a manos de la actual propiedad.

“La mesa herida”, hoy desaparecida, es considerada una de las pinturas más importantes de la artista mexicana; se dice que mide 1.2 metros de alto por 2.4 metros de largo, y que la última vez que se supo de ella fue en 1955, después de que Diego Rivera la solicitó para una exhibición en Polonia.

Hace una década, en Michoacán, un coleccionista llamado José Antonio Castelazo aseguró que poseía cinco óleos de Frida Kahlo, entre estas esa pintura.

Las críticas de arte Teresa del Conde y Raquel Tibol (hoy fallecidas) cuestionaron la autenticidad de esa versión de aparición de esa pintura.

Hace un año, las investigaciones de un contrato de compra-venta de “La mesa herida” llegaron a la Fiscalía General del estado de Morelos.

El pasado 20 de junio, a la Dirección General Jurídica, de la secretaría de gobierno estatal, acudió una persona a realizar el trámite de apostilla de dos documentos notariales con los que pretendía llevar la obra a Londres, Inglaterra. Entonces se dijo que el valor de la pintura era de 20 millones de dólares.

Pintura excepcional

“La mesa herida” era una obra de un tamaño excepcional, porque por razones de salud, buena parte del tiempo Frida Kahlo trabajaba desde la cama, en formatos que adaptaba a caballetes. La excepción más importante a esto fue “Las dos Fridas”, que posee el Museo de Arte Moderno, y que es un cuadro de grandes dimensiones.

Total de obras

Según registros del Museo Dolores Olmedo, en Ciudad de México, existen 248 obras de Frida Kahlo, entre óleos, dibujos y páginas de diario.

Menos de 200 pinturas

Kahlo no tuvo una producción abundante de pinturas (no son más de 200) y esto hace que sea posible tener mayor claridad de cuáles fueron, dónde están o si fueron perdidas.