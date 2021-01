Ponen en alto a Yucatán

Artistas destacan a nivel nacionale internacional

Con sus composiciones y talento, Armando Manzanero puso a Yucatán en los ojos del mundo, siempre orgulloso de sus raíces, y hasta el momento no existe alguien con los logros que él alcanzó.

Sin embargo, hay varios yucatecos que destacan a nivel internacional por el talento que poseen y que están dejando el nombre del Estado muy en alto.

Tal es el caso del pianista Manuel Escalante, quien actualmente radica en España. Estudió en la Universidad de Música y Artes Representativas de Viena, Austria, y obtuvo su diploma de Concertista bajo la dirección de la pianista y pedagoga Carmen Graf Adnet, en 1993.

Las más prestigiosas salas de concierto en México lo albergaron para ofrecer conciertos: en España donde se ha presentado en los auditorios Nacional de Música de Madrid, Alfredo Kraus de Gran Canaria y Conde Duque de Madrid, entre otros.

Por supuesto, sus magistrales interpretaciones al piano también se han escuchado en Austria, Italia y Hungría.

Como solista destacan los conciertos realizados con la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY), la Orquesta de Cámara de la Uady, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Orquesta de Cámara de la Academia de Bellas Artes de México y de la Orquesta Ciudad de Málaga, en España.

Por su talento ha sido invitado grabar para Galavisión (Televisa), Canal Sur Televisión, Radio Nacional de España (RNE), Radio Televisione Italiana (RAI) y Radio Universidad (México), entre otras.

El pianista yucateco ha recibido numerosos galardones, como el Premio al Mejor Intérprete de Música Contemporánea, Jaén (España), y Premio al Mejor Intérprete de Música Contemporánea Palma de Oro (Italia).

Su interpretación de la obra “Trazos del Sur” de Zulema de la Cruz, por la que recibió el premio en España, le dio la pauta para iniciar una fructífera relación con los más importantes compositores españoles contemporáneos como Carlos Cruz de Castro, Tomás Marco, Claudio Prieto y Javier Jacinto, de quienes estrenó varias obras, muchas de las cuales le son dedicadas.

El Estado también reconoció el talento del músico, y por ello en 1998 el gobierno le otorgó la Medalla Yucatán en el rubro de música.

Cecilio Perera Villanueva es otro destacado músico yucateco, que llena de orgullo a la entidad, pues es aclamado en las salas del mundo en las que se presenta.

El virtuoso de la guitarra es de los que llena los teatros y las salas de música en sus presentaciones en Yucatán, por lo que es además un “profeta en su tierra”.

Como solista se ha presentado en las salas más importantes del mundo como el Carnegie Hall de Nueva York, Festspielhaus de Salzburgo, Mozarteum Grosser Saal de Salzburgo, Brucknerhaus de Linz, Opera Hall de Qingdao, Teatro Hermitage de San Petersburgo, NDR Grosser Sendesaal de Hanover, Glenn Gould Studio de Toronto, NEC Jordan Hall de Boston, Sala Nezahualcóyotl de Ciudad de México, Teatro Amadeo Roldán de La Habana y el Teatro Nacional de Costa Rica.

Ha ofrecido recitales en más de 24 países, la mayoría europeos y del continente americano, aunque también ha tocado en China y Turquía, por ejemplo.

Destacadas orquestas en el mundo lo han invitado a presentarse como solista y reconocidos compositores le han dedicado obras como Clarice Assad, Julio César Oliva, Michele Lanari, Ernesto Lunagómez y Cutberto Córdova.

El guitarrista realizó estudios en instituciones en Mérida y en Xalapa, pero se graduó con honores en estudios de licenciatura y maestría en la Universidad Mozarteum de Salzburgo, Austria, bajo la tutela de Eliot Fisk y Ricardo Gallén, donde también estudió música antigua con Hans Brüderl y música contemporánea con Simone Fontanelli.

En la actualidad imparte clases de guitarra como asistente en la cátedra de Eliot Fisk en la Universidad Mozarteum y también como maestro de guitarra en la Escuela de Música de Freilassing, Alemania.

A lo largo de su carrera, Cecilio Perera ha recibido numerosos premios y ganado los más prestigiosos concursos: Fue recipiendario de la Medalla “Ricardo Palmerín” al mérito artístico en Mérida, en 2016; ganó el primer lugar en el XXXII Concurso Internacional de Guitarra en Volos, Grecia, 2015; obtuvo la Guitarra de Oro, premio otorgado en Alessandria, Italia, 2012, y fue primer lugar en el 44o. Concurso Internacional de Guitarra Clásica Michele Pittaluga en Alessandria, Italia, 2011, entre otros reconocimientos.

El músico ha hecho arreglos de canciones yucatecas para guitarra clásica que interpreta en sus conciertos por el mundo.

Robbin Blanco es otro destacado guitarrista yucateco, cuyo trabajo da de qué hablar en el mundo. Es intérprete, arreglista y compositor, aunado a que abraza los géneros jazz, clásico y rock.

Se tituló como concertista en la Escuela Superior de Música en el Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México y luego realizó sus estudios de maestría con el maestro Álvaro Pierri en la Université Laval en Quebec, Canadá, donde se graduó con los más altos honores.

La lista de países en los que se presenta también es larga, y se cuentan naciones como: Alemania, Argentina, Austria, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Puerto Rico y Emiratos Árabes.

Al ser un artista polifacético se ha presentado en múltiples festivales de música clásica, jazz, rock y pop en recintos como: Teatro Nacional (Costa Rica), Bellas Artes (México), Oscar Peterson Hall (Canadá), Auditorio Nacional, Teatro Metropolitan (México), Dubai’s World Trade Center (Emiratos Árabes), House of Blues (EE.UU.), por citar algunos.

Robbin toca las guitarras clásica y eléctrica, y ha ganado muchos premios: primer lugar en el VII Concurso Nacional de Guitarra, homenaje a Ernesto Cordero en Taxco, Guerrero, considerado el concurso de guitarra más importante de México; primer lugar en el XIV Concurso y Festival Internacional de guitarra, Virtuosismo guitarrístico en Morelia, Michoacán; segundo lugar en el IV Concurso Internacional de guitarra, en Burgos, España; Mejor grupo internacional con Tango Nuevo, en el festival Tango Fusión de Buenos Aires, Argentina, y ganador en el concurso del CD de Université Laval.

Actualmente residente en Montreal, Canadá, donde combina sus presentaciones por el mundo con la composición y la realización de arreglos.

El guitarrista lo mismo se presenta en solitario que en duetos, ensambles o con orquestas.

Alejandro Basulto es otro músico yucateco que destaca en la escena internacional por sus composiciones consideradas de “profunda identidad latinoamericana”.

Las obras del compositor han sido interpretadas por músicos de la talla de Houston Symphony, ROCO, Morgan Szymanski y la Orchestra of the Swan (Inglaterra), Banda Sinfónica de Barcelona, las orquestas sinfónicas de Jalisco, Xalapa y Yucatán, la Orquesta de Cámara del Palacio de Bellas Artes, Cepromusic, los Cuartetos Latinoamericano, José White y Chroma, y el Quinteto de Alientos de Ciudad de México, entre otras.

También ha compuesto temas para varios galardonados proyectos multimedia, incluyendo diversas colaboraciones con el afamado estudio AVA (Artes Visuales y Animación).

Estás colaboraciones incluyen iMapp Bucharest, Luna Fete (Nueva Orleans) and Circles of Light en el Teatro Bolshoi; y a reconocidos músicos del medio audiovisual, incluyendo la Sinfónica de Bratislava y directores de la talla de Nicholas Dodd.

Actualmente cursa un doctorado en Dirección de Orquesta en la Universidad de Houston, bajo la tutela de Raymond Harvey, gracias al apoyo de Schissler Foundation Fellowship y una beca Fonca-Conacyt.

La composición va de la mano de su carrera como director. A la fecha trabaja en su segunda temporada como director asistente del Moores Opera Center.

En su haber tiene varios reconocimientos: ganador del Premio Nacional de Composición Orquestal de la Filarmónica de Jalisco (2016); segundo lugar (en la categoría profesional) y premio del público del Robert Avalon International Composers Competitions (2016); primer lugar en el Alabama Orchestra Association Composition Competition (2016); primer lugar en el Concurso Internacional “Manuel Enríquez” (2015) y la Primera Mención en “Nuestra América” (2014), entre otros.

Gil Pinzón es sin duda otro yucateco reconocido internacionalmente, sobre todo en los últimos años cuando su rostro se volvió más conocido por acompañar al cantante Carlos Rivera en sus presentaciones por el mundo. El yucateco es director musical del famoso intérprete desde hace varios años.

Ha sido guitarrista de Sin Bandera, Sentidos Opuestos, Diego Verdaguer, Enrique Guzmán y ha acompañado en producciones musicales a Leonel García y Chacho Gaytán, entre otros artistas con los que grabó CDs y Dvds.

Destaca el CD “Raíz” de Lila Downs, Niña Pastori y Soledad Pastorutti, que ganó Mejor Álbum Folclórico del Grammy Latino 2014.

La huella del talento de Gil Pinzón está presente en numerosos arreglos de canciones y en la dirección musical en la que ha acompañado a afamados cantantes.

De igual manera ha hecho arreglos musicales interpretados por la Orquesta Sinfónica Nacional en Bellas Artes y en Nueva York, y la Orquesta Esperanza Azteca también ha tocado piezas con sus arreglos.

Es licenciado en Jazz y graduado con mención honorífica de la Escuela Superior de Música.

Conchita de Antuñano es con su voz otra figura que deja el nombre de Yucatán en alto, la mezzosoprano yucateca es reconocida de manera internacional.

Tiene una carrera de más de 40 años en la ópera.

Realizó estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música en Estados Unidos y fue becada por The Academy of Vocal Arts de Filadelfia y la Juilliard School of Music, de Nueva York.

Se ha presentado con algunas de las principales orquestas del mundo en conciertos operísticos de gala.

Es ganadora de numerosos certámenes internacionales, como el Concurso Internacional de Canto “Rosa Ponselle” y las audiciones del Metropolitan Opera de Nueva York, donde resultó finalista.

Ganar el Concurso de Ópera de Baltimore le dio la oportunidad de trabajar en estrecha colaboración con la legendaria soprano Rosa Ponselle.

El gobierno del Estado le confirió la Medalla Yucatán en 1988.

Como intérprete del bel canto se ha presentado en importantes escenarios en Venezuela, México, Alemania, Italia y Francia.

Actualmente radica en Estados Unidos.— IRIS CEBALLOS ALVARADO