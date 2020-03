Ponen su “granito de arena”

Jóvenes apoyan al Seminario con la tradicional colecta

Numerosos jóvenes salieron a las calles y avenidas más importantes de la ciudad para participar en la Colecta Anual Juvenil en apoyo al Seminario de Yucatán.

Desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m., integrantes de diferentes apostolados y grupos católicos se ubicaron en los cruceros de Plaza Fiesta, Gran Plaza, Sams Club; Prolongación Montejo y avenida 21 (Office Depot), para solicitar a los conductores y transeúntes su apoyo.

También estuvieron en el cruce de la colonia México Norte, avenida Líbano y calle 1-H, en el de Prolongación de Montejo y Villas La Hacienda; de la calle 60 y Circuito Colonias (Soriana) y de Avenida Cámara de Comercio y calle 28 (Bisquets Obregón).

Fernanda Alhelí Ramírez Sonda y Jesús Adrián Chan Wong fueron dos de los jóvenes que participaron desde las 9 a.m.

Con entusiasmo y amabilidad, cada vez que la luz del semáforo quedaba en rojo, se dirigían a los conductores a pedirles su ayuda, explicándoles que sería para el seminario.

Como ellos, unos 180 jóvenes pusieron su mejor esfuerzo ayer y también lo harán hoy en las misas, sin importar el intermitente “claxonazo” de un “desesperado” por avanzar.

Para María Sansores Gómez, integrante del Grupo Apostólico Fe, participar en esta colecta “es ayudar a los seminaristas que tanto hacen por la comunidad” y siente que su deber “es poner su grano de arena”.

Alejandrina Bodet Laviada, otra de las jóvenes participantes, comentó algunos de los automovilistas solo ven el logo y dan su apoyo, pero hay otros que preguntan para qué es. “Hay gente que te da, hay otra que no, pero en general hay mucha disposición de la gente por ayudar, hasta ahora no me tocado nadie difícil”.

Iniciativa del corazón

El padre Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, rector del Seminario, detalló que esta colecta anual a beneficio del Seminario es una iniciativa de los jóvenes, ellos la organizan y coordinan cada año para ayudar al Seminario y el recurso que se colecta se utiliza para los gastos de la casa.

“Los jóvenes se colocan en diversos cruceros de la ciudad y algunos en parroquias y misas dominicales, ellos mismos se coordinan, ellos son los protagonistas, yo soy el rector del Seminario y les agradezco la labor que hacen”, continuó.

Comentó que los jóvenes que están en el Seminario son jóvenes muy buenos, “se puede ver en ello mucha esperanza para el futuro de la Iglesia”, pero si se habla de números, “son muy bajos, es decir, están haciendo falta alumnos en el Seminario para que en un futuro se puedan cubrir los servicios sacerdotales que la Arquidiócesis requiere”.

Explicó que esto no se debe a que haya más opciones educativas, “porque la vocación no es una carrera, no es una profesión, es escuchar la voz y estar dispuesto, no es solo una profesión”.

“A lo mejor por tanto ruido en el exterior los jóvenes no tienen tiempo para cultivar una espiritualidad profunda donde puedan descubrir un posible llamado de Dios. Si no hay silencio y disposición del corazón, no se puede escuchar la voz de Dios, dijo.

¿Requiere la Iglesia más sacerdotes?

“Requiere que cada cristiano asuma su rol como cristiano, todos los bautizados deben ser discípulos de Cristo, sin embargo, hay que preguntarse del número de bautizados qué porcentaje hace un apostolado.

“Si el 81 por ciento se dice católico, de acuerdo con el último censo, entonces deberíamos tener un ejército de misioneros y personas más congruentes con su fe... Ahí hace falta más conciencia de lo que somos como católicos”, apuntó.

“Bendito Dios la sociedad yucateca es generosa con el Seminario, quiere al Seminario, que tiene mucha tradición, ya vamos a cumplir 269 años, próximos a 270 años, se aprecia la vocación sacerdotal, la sociedad valora nuestra institución”, finalizó el rector.— Luis Iván Alpuche Escalante

