Por primera vez la Met Gala se celebrará por YouTube

NUEVA YORK.— Como ya era costumbre cada primer lunes de mayo se celebra la MET Gala y, esta vez, no será la excepción pese a que las condiciones hayan cambiado por la pandemia de coronavirus.

Lamentablemente, este año no podremos disfrutar del desfile de las celebridades por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, pero la conmemoración se hará desde casa.

¿Cómo disfrutar del Met Gala este 2020?

Anna Wintour - editora en jefe de Vogue US, invita a todos los interesados a ver a lo largo del día una transmitida en vivo, exclusivamente de Vogue, a través de la plataforma de YouTube.

En dicha trasmisión, Vogue recordará los aspectos que marcaron un antes y un después en la historia de la MET Gala; los mejores looks que desfilaron por la alfombra rosa y hasta los icónicos momentos que nos apasionaron.

El evento que ha sido llamado: A moment with the MET (en español, Un momento en la MET), dará inicio a las 6pm este lunes 4 de mayo con un discurso de la editora en jefe de Vogue US, Anna Wintour.

Habrá una serie de videos de los mejores recuerdos de la MET Gala, a través de la visión de antiguos asistentes como Naomi Campbell, Cardi B y Stella McCartney.

La Met contará con presentaciones musicales

En la celebración también se podrá disfrutar de la presentación especial (y en vivo) de la banda inglesa de indie rock 'Florence and the Machine'.

Y un setlist armado por DJ Virgil Abloh, quien también es un diseñador de modas estadounidense.

Aquí la programación del lunes 4 y martes 5 de mayo:

Lunes 4 de mayo:

Los mejores momentos en la alfombra roja de Liza Koshy a las 10 a.m.

La vida en apariencia: Naomi Campbell a las 3 p.m.

Todo lo que necesitas saber sobre la MET Gala a las 7 p.m.

Martes 5 de mayo:

Conoce la Historia Oral de la MET: Cardi B y Jeremy Scott a las 3pm.

Conoce la Historia Oral de la MET: Liv Tyler y Stella McCartney a las 10 a.m.- Con información de Vogue

