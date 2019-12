¿Por qué escribimos cartas a Santa Claus y a los Reyes Magos?

Ideas creativas para escribir una carta a Santa y a los Reyes Magos

MÉXICO.- Antes de aprender incluso a leer muchos niños envían su carta a Santa Claus y a los Reyes Magos. A veces los padres son los que se encargan de poner sus deseos y colocarlos en el árbol de Navidad o enviarlas al Polo Norte. Luego del “Querido Santa” los pequeños piden sus juguetes o, a veces, salud, hermanos etc. No falta decir el “me he portado bien” o el “próximo año seré mejor”. Por esta tradición que se mantiene viva te presentamos cómo escribir una buena carta a Santa y cuál es el origen de la tradición.

¿Por qué escribimos cartas a Santa?

Santa Claus sí existió y fue conocido como San Nicolás de Myra en Oriente o San Nicolás de Bari en occidente, fue un obispo que vivió en el siglo IV.

De acuerdo con las leyendas, en vida siempre fue una persona alegre que solía regalar dulces a los niños. Es popular la historia de que Nicolás, siendo joven, se compadeció de un hombre que tenía tres hijas y problemas económicos, por lo que dejó caer monedas de oro en una chimenea para la familia, que terminaron en unas medias de lana que habían dejado secando; de ahí, cuentan, la tradición americana de colgar medias para recibir regalos.

Te puede interesar: Llegan cientos de Papá Noel

Un dato interesante es que la celebración y el contacto cambian dependiendo de la región del mundo. En México la creencia llegó por influencia de Estados Unidos.

¿Cómo surgió la tradición?

El origen del envío de cartas a Santa es un mito, algunos lo atribuyen a una carta escrita en el siglo XIII por una niña que le escribió al verdadero San Nicolás

“San Nicolás, patrón de los niños buenos. Me arrodillo ante ti para que intercedas. Escucha mi voz a través de las nubes y esta noche dame algunos juguetes. Más que nada, quiero una casa de muñecas con flores y pajaritos”, decía la carta.

En algunos países incluso hay oficinas de santa, donde cada año se reciben miles de cartas. No importa cómo decidas enviarla, estos son algunos consejos para que los niños no solo le escriban una carta a Santa, sino que también reflexionen sobre el significado de la Navidad.

Consejos para escribir la mejor carta a Santa

Si tu hijo es muy pequeño, una idea para escribir una carta a Santa es usar plantillas. Puedes optar también por las manualidades en tu carta a Santa. No olvides llenar todos los apartados de tu carta a Santa. Aquí algunos datos que no puedes olvidar en tu carta a Santa. A veces una linda hoja decorada puede hacer la diferencia. Deja que tus hijos usen su creatividad en su carta a Santa. Ideas creativas para escribir tu carta a Santa. Fotos: internet ❮ ❯

Aunque la mayoría de las cartas inician con un “Querido Santa”, este año puede ser diferente y fuera de clichés. Más allá de pedir un regalo, es el momento para que los papás le aporten algo bueno a los más pequeños de la casa.

No olvides hacer que escriban con una letra legible. Los Reyes Magos y Santa Claus sufren leyendo algunas cartas.

sufren leyendo algunas cartas. No dejes que tus hijos mientan. Los Reyes Magos y Santa son seres mágicos que se enteran de todo.

Los Reyes Magos y Santa son seres mágicos que se enteran de todo. Sean sinceros. En un fragmento de su carta los niños pueden reflexionar no solo sobre lo bueno, sino también reconocer sus errores durante el año.

Elijan bien. Los niños deben aprender a saber qué es lo que más quieren aunque tengan muchas opciones. Los papás deben recordar que los recursos de este mundo son limitados y que es deber de todos ver por las generaciones futuras.

Ojo con el tipo de juguetes. M uchas veces los niños olvidan que no todo es tecnología y que los dispositivos electrónicos requieren cierta madurez y edad. Incluye algún libro o juguete educativo entre sus opciones.

uchas veces los niños olvidan que no todo es tecnología y que los dispositivos electrónicos requieren cierta madurez y edad. Incluye algún libro o juguete educativo entre sus opciones. Deja que piensen en los demás. Aunque es divertido pedir regalos, deja que tus hijos activen su solidaridad para pedir algo para otra persona que lo necesite.

Por último, agradece a los Reyes Magos y a Santa el esfuerzo que harán por cumplir todos nuestros deseos.

Aquí te dejamos algunos ejemplos y modelos de cartas creativas.

Disfruta y comparte.

Síguenos en Google Noticias