¿Por qué hay una estatua de Benito Juárez a EE.UU.?

La estatua no ha sufrido ningún ataque, al contrario, está considerada como símbolo de las contribuciones de México a la cultura estadounidense

WASHINGTON.—En su visita a la capital estadounidense, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, depositó flores a los pies de la estatua de bronce de Benito Juárez (1858-1872).

Pero ¿cómo es que una estatua de un símbolo mexicano se encuentra ahí?

Una multitud recibió a Andres Manuel López Obrador a su llegada a la estatua dedicada a Benito Juárez en Washington D.C. (EE.UU.). AMLO planea reunirse este 8 de julio con Donald Trump 👉 https://t.co/C8XJI7PxoJ pic.twitter.com/YOb8aIM8Sq — RT en Español (@ActualidadRT) July 8, 2020

Un intercambio de hace 50 años

Hace más de medio siglo, en 1966, el entonces presidente de EE.UU. Lyndon Johnson (1963-1969) visitó la Ciudad de México para regalar a los mexicanos una estatua de Lincoln, que era una replica del monumento que el famoso arquitecto Augustus Saint-Gaudens esculpió para Chicago.

La estatua que Johnson otorgó a México se encuentra actualmente en el Parque Lincoln, en la zona sur de Polanco de Ciudad de México.

🇲🇽🇺🇸 #Washington El presidente de México, @lopezobrador_ , comenzó con sus actividades en #EU, con la visita al Monumento del presidente, Abraham Lincoln.

Posteriormente, se trasladó al monumento de Benito Juárez, para depositar una ofrenda floral y entonar el himno nacional. pic.twitter.com/QXZtoYmDrD — Diario El Mundo (@TuMundoADiario) July 8, 2020

En respuesta a ese gesto de amistad por parte de Johnson, México entregó al pueblo estadounidense una estatua de Benito Juárez.

La estatua fue inaugurada el 7 de enero de 1969 por el entonces ministro de Exteriores mexicano, Antonio Carrillo Flores, y su homólogo estadounidense, Dean Rusk, quien durante la ceremonia dijo:

"Hemos compartido con México uno de nuestros grandes héroes y ahora México está comportamiento con nosotros a uno de sus grandes hijos", recogió The Washington Post.

El presidente @lopezobrador_ colocó una ofrenda floral en la estatua de Benito Juárez ubicada en el "Círculo de Juárez" en Washington, D.C.



Esta estatua fue un obsequio de la gente de 🇲🇽 a 🇺🇸, en reciprocidad con la estatua del presidente Abraham Lincoln en la Ciudad de México. pic.twitter.com/E89PknqRQH — Embassy of Mexico in the US (@EmbamexEUA) July 8, 2020

La estatua de Benito Juárez es una réplica de la imagen original de 1891 del escultor Enrique Alciati, se alza en el cruce de las avenidas de Nuevo Hampshire y Virginia.

Datos interesantes

Desde México viajó en camión hasta Laredo (Texas, EE.UU.), donde fue cargada en un vagón de ferrocarril para ser transportada hasta Washington D.C., donde llegó con grietas y un brazo casi roto.

Sin embargo, el Gobierno de EE.UU., pidió a una tienda local que reparara la estatua para que estuviera lista para la ceremonia de inauguración.

En el pedestal se puede leer en español y en inglés la frase: "El respeto al derecho ajeno es la paz" (Respect for the rights of others is peace); frase que pronunció en 1967.

El Presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ deposita ofrenda floral en monumento a Benito Juárez en Washington, D.C. #VisitaWashington pic.twitter.com/C9LMsHH9iH — Embassy of Mexico in the US (@EmbamexEUA) July 8, 2020

En su base de granito, el monumento esconde una urna con tierra de la ciudad de Oaxaca (donde nació Benito Juárez).

