Por qué la WWF eliminó al panda de su logotipo

MADRID.- Por primera vez en 60 años, WWF eliminó al panda de su logotipo con el fin de representar la “dramática pérdida de biodiversidad a nivel mundial”; así como los riesgos sociales y económicos que conlleva.

La organización conservacionista confirmó este mismo miércoles en un comunicado que se une así a otras corporaciones; ONGs y equipos deportivos para eliminar “la Naturaleza" de su marca con motivo de la conmemoración este 3 de marzo el Día Mundial de la Vida Silvestre.

Más de 40 firmas populares, incluidas Hootsuite y PG Tips, así como los equipos de fútbol de la Premier League inglesa. También decidieron suprimir sus símbolos de referencia en sus respectivos logotipos para destacar “la vacuidad de un mundo sin Naturaleza”.

We are removing the🐨 from our logo for the 1st time in our 60 years history! As we mark #WorldWildlifeDay with the campaign #WorldWithoutNature joined by brands like @hootsuite @PGtips @AVFCOfficial to highlight how empty the world would be without biodiversity @OneMinuteBriefs pic.twitter.com/umplFxT3Hv