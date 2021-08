¿Por qué los millennials no quieren tener hijos? El temor no es infundado. La resistencia es firme y la determinación de no ser padres, por un tiempo prolongado, es real.

En las últimas dos décadas de este siglo, el sentido de paternidad se aparta, se aleja de los modelos tradicionales que heredaron de los antecesores de la centuria anterior.

En una época de transición generacional, que implica cambios sociales, familiares y laborales, los hombres con parejas que mantienen algún tipo de relación formal o no, se oponen, no se plantean tener hijos, se niegan a adoptar la figura de padre.

Perspectiva de los millennials

Algunos antropólogos, sociólogos, psicólogos y otros expertos en temas de paternidad refieren que la respuesta a las razones por la que los hombres de hoy evaden la paternidad es consecuencia directa del estereotipo del millennial.

Sin soslayar que las mujeres milénicas también emulan esas conductas y esgrimen similares argumentos, el sentido de la entrega se concentra en los varones de esta generación.

Es decir, se trata de personas que entre otras características quieren sentirse libres, sin ataduras ni compromisos legales, específicos, financieros, digitales con el derecho a elegir un camino académico, profesional o de otro oficio que les permitan una vida alejada de moldes costumbristas que aún marca la sociedad del siglo XXI.

Los millennials también se caracterizan por mostrar inclinación a los aparatos digitales y tecnológicos de vanguardia.- Foto de semana.com

Definición y características de los millennials

Aunque no hay una definición formal, los millennials, de acuerdo con los ecónomos y demógrofas estadounidenses Neil Howe y William Strauss, que escriben en 1991 el libro "Generaciones: la historia del futuro de América 1564-2069", son la generación que nace de 1980 a 1995.

A este sector o peculiar legión, un reciente censo del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía los agrupa en el 25.7% de la población total de México.

Según una encuesta de la firma De las Heras Demotecnia, el 16% de los millennials es casado; el 13% vive en unión libre; sólo el 10% tiene una relación de noviazgo, y únicamente el 5% es soltero y con hijos.

Por otro lado, el escrutinio también arroja que el 52% son solteros y sin hijos y el 12% es firme en no querer tener hijos.

¿Por qué algunos millennials no quieren tener hijos?

Algunas de las razones que se hallaron en la indagación es que el 75% de los jóvenes aún dependen económicamente de sus papás para cubrir los gastos de estudio o de mantenimiento.

El 51% de los que trabajan ganan menos de tres salarios mínimos al mes (123.22 pesos), lo que equivale a 10,800 pesos, y solamente el 4% percibe unos cinco salarios mínimos mensuales, o sea, más de 18,000 pesos mensuales.

Además, el 40% de los millennials expresa que se sienten mejor viviendo con sus padres que independizarse de su casa y pagar la renta de un espacio propio o departamento.

¿Cuáles son sus prioridades?

De los que tienen algún ingreso, por la vía formal o informal, el 54% admite que prefiere gastar su dinero en viajes u otras experiencias recreativas antes que en posesiones.

Y el 34% de los millennials resalta que no tiene prisa en comenzar una vida adulta como la de sus padres, lo que deja claro que no querer tener hijos, ser padres, va más allá de una moda o una tendencia.

Esta descendencia generacional está casada, apegada a la idea de la relevancia del medio ambiente para alargar la vida del planeta, como arrojan los resultados de un análisis de la revista "Environmental Research Letters" que dice que no tener hijos tiene mayor impacto que reciclar.

Interpretación antropológica

Gina Villagómez Valdez, doctora en Antropología Social por la Universidad Iboreamericana, interpreta algunas de las interrogantes sobre por qué, de acuerdo a otra investigación del Instituto Nacional de Estadística específicamente el 33% de los hombres mayores de 28 años, en particular los que pertenecen a los grupos socioeconómicos entre los 30 a los 41 años, expresan que no tienen hijos y no quieren tenerlos.

En ese renglón, el 8% manifiesta estar casado y un 19% soltero, pero con pareja estable, y el resto, la mayoría, el 73% no tienen alguna relación de compromiso legal o consensual con alguna persona.

En todos los casos, es decir el 100% se declara de ideas liberales, asiduos consumidores de ropa, muebles, vehículos, cremas y perfumes, y proclives a cuidar su apariencia física, incluso en tiempos de pandemia.

La manera de vestir, la moda de los milénicos de uno y otro sexo es otra forma de expresión sociocultural de los integrantes de esta generación.- Foto de jeffreygroup.com

Interrogantes e inquietudes

La investigadora de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigación Regional "Hideyo Noguchi" de la Uady, analiza algunas interrogantes de ese fenómeno creciente entre los milénicos.

¿Qué hace que un hombre quiera ser padre?, ¿por qué los hombres en alguna relación de pareja no se plantean ser papás? y ¿qué deja de tener un hombre que no quiere ser papá?

Para la doctora Villagómez Valdez, la cultura de masculinidad o feminidad se manifiesta en prácticas, costumbres y tradiciones sociales y familiares donde el ideal en la juventud debe considerar el matrimonio y la crianza de hijos como una forma de perpetuar el apellido, la sangre, los bienes y las tradiciones como si fuera una forma natural del ser humano.

"En realidad eso forma parte de la sociedad, a grado tal que se considera que no hay otra forma de realizarse como persona si no es a través de la paternidad o la maternidad"

"Es por ello que desde niños y niñas se les enseña que la crianza es una meta que deben incorporar en su proyecto de vida. Así ha sido siempre", explica.

Opuestos a un modelo de otra centuria

La profesional, con una licenciatura y maestría en Antropología Social, por la facultad del ramo de la Uady y por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, respectivamente, recuerda que el anterior modelo se basa en la familia llamada tradicional, donde los hombres trabajan fuera de hogar y proveen obligatoriamente el sustento para la esposa e hijos e hijas.

"Con la modernización de la sociedad, sale a la luz que en este modelo las mujeres se encontraban en situación de desventaja al no estudiar ni trabajar para tener recursos propios, lo que las puso en situación de desigualdad social o supeditadas al poder masculino, sin oportunidades para tener un proyecto propio".

Las mujeres millenials también adoptan comportamientos y formas de vida semejantes a las de los símiles varones, y ganan fuerza y presencia en el escenario social y laboral.- Foto de gestión.pe

Se revelan ante arquetipos tradicionales

"Al reconocer los derechos humanos de las mujeres, se impulsó su educación y con ello su incorporación al mercado de trabajo, por lo que ahora tienen la oportunidad de avanzar y tomar decisiones", abunda.

Y enfatiza, en síntesis, los hombres al igual que las mujeres "deben ser padres" para cumplir con el ideal social de familia.

Por ello crecen con la convicción de perpetuar a la familia teniendo hijos y ese modelo les ilusiona, aunque las generaciones, a partir de los millennials ven diferente el mundo y cuestionan ese único modelo a seguir.

¿Por qué los millenials no vislumbran ser papás?

Con el avance de las mujeres y sus derechos, los hombres se ven un tanto desplazados del poder masculino que caracterizó a las generaciones anteriores", indica la doctora Villagómez Valdes.

"Ahora no sólo tienen que competir entre ellos para realizar estudios sino que se enfrentan a una población femenina que limita su acceso a la educación superior y por ende al trabajo", abunda.

"Esto, desde la década de los setenta del siglo pasado, contrajo el mercado de trabajo masculino, con lo que cada vez es más difícil lograr el ideal de proveedores exitosos que se pueden hacer cargo de una familia".

"Para las nuevas generaciones, el empleo es el muro más difícil de superar, lo que les impide pensar en una familia si ni siquiera pueden independizarse de sus padres. Este es un fenómeno mundial", reitera la académica.

Reflexión millennials del futuro

Con ese escenario, la reconocida investigadora plantea "¿cómo casarse, tener una casa y mantener una familia, si apenas encuentran empleo u opciones de generación de ingresos?".

"Además, los jóvenes de ahora tienen más privilegios económicos y de consumo que les proporciona la generación anterior, lo que les hace más difícil pensar en mantener a alguien más si apenas pueden tener dinero para pagar, por ejemplo, la cuenta de su celular".

"Al igual que sucede con las mujeres, los varones, cada vez se dan cuenta que ser padres no es la única forma de ser hombres. Se convencen que pueden seguir estudiando, trabajando y tener sus propios recursos para sí mismos; ya sea para pagar sus necesidades, gustos y hasta lujos como viajar y conocer otros horizontes".

"También son hijos del divorcio y se dan cuenta que las separaciones conyugales son cada vez más frecuentes por la presión que implica la responsabilidad de mantener una familia, lo que deteriora muchos matrimonios. Cada vez hay más hombres que deciden no casarse, no tener hijos y ser más libres, y eso les parece atractivo", enfatiza.

Desde la óptica femenina

Para la integrante del colectivo "Mujeres Todas", con ese contexto socioeconómico, a las mujeres millenias les sucede los mismo que a los varones, por lo que la maternidad deja de ser destino, para convertirse en una elección.

"Cada vez hay más parejas que coinciden en eso y prefieren compartir sus recursos para llevar una unión, una mancuerna con más metas en común y menos presiones".

"Este también es un fenómeno mundial, el llamado 'Dual income, no kids' (DINK), dos ingresos, sin hijos, práctica que les permite a ambos desarrollarse personalmente y también como pareja", subraya la antropóloga social.

Una unión, dos ingresos, sin hijos, otra de las características de la generación de los millennials.- Foto de instyle.es

¿Qué desaprovechan los millennials al no ser padres?

A partir de un concepto genérico y proverbial, la activista considera que un hombre que no desea ser papá abandona "la maravilla que implica tener a tu propia sangre en los brazos, pierde el amor que despierta un hijo, el amor más grande y más importante para el ser humano".

"También pierde la oportunidad de sentirse acompañado por su descendencia a lo largo de sus etapas de vida, muchos pierden el proyecto del trabajo por el que se levantan todos los días. Se pierde mucho. Pero también se gana la libertad y tranquilidad", expica.

"Muchos jóvenes no quieren traer al mundo niños que van a pasar dificultades en un mundo agresivo y violento, un mundo desgastado socialmente y devastado en su medio ambiente. No tienen hijos para defenderlos de este mundo complicado".

"Un joven una vez me dijo: 'No tengo hijos, por ellos', en referencia a prefería no tenerlos a traerlos a vivir a un mundo difícil y eso le parecía más congruente y responsable, haciendo una crítica a quienes tienen hijos, los abandonan y ni les pesa no hacerse cargo de ellos", concluye la doctora Villagómez Valdés.

