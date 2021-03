¿Por qué Pepe Le Pew es tendencia? Debate por "cultura de la violación"

MÉXICO. - Este domingo, se volvió tendencia el nombre de Pepe Le Pew, luego de que el columnista de The New York Times, Charles M. Blow, compartió un artículo en el que ofrece un análisis sobre si este personaje normaliza la cultura de la violación.

El nombre de este conocido zorrillo escaló en las principales tendencias, al igual que otros personajes como Pucca, pues algunos internautas señalaron que acosaba a Garu en una popular serie para niños.

En su texto "Six Seuss Books Bore a Bias", Blow expone cómo la violación y el racismo están siendo parte de la cultura pop.

Muchos estuvieron de acuerdo con sus observaciones y otros lo criticaron, pues acusan que el comportamiento de una persona no se puede influir por lo que ve en programas de televisión.

Otros señalaron a la “Generación de Cristal o del Mazapán” de cancelar personas “icónicos” de la televisión.

Por su parte y, al ver el debate, el autor de la columna escribió en su cuenta de Twitter.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR