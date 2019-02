Por segunda vez se ofrecerá un tributo a Queen 

Quieren repetir el éxito

Debido al éxito obtenido en su debut en la más reciente edición del Mérida Fest, el grupo Innuendo volverá a escena con su “Tributo a Queen”, que presentarán hoy a las 8 p.m. en el auditorio del Centro Cultural Olimpo.

Los que se quedaron con ganas de ir al debut de la agrupación tendrán una nueva oportunidad de vivir esta experiencia musical.

El repertorio incluirá las mismas canciones del primer concierto, a las que se sumarán otras tres, de modo que hoy se oirán 16 éxitos de la banda británica, adelanta Georgina Castillo, representante artística del grupo.

La historia de Innuendo comenzó con cuatro jóvenes, entre cantantes y músicos, de preparatoria que desde hace tiempo tenían la inquietud de hacer un tributo a Queen. Invitaron a más músicos y un vocalista para debutar con este concierto tributo ante un numeroso público en Paseo 60 el 20 de enero pasado dentro del Mérida Fest.

Los jóvenes iniciadores son las cantantes Marissa Dib, Paulina Esquivel Illescas, Fernando Segovia Pérez y Arturo Ramírez Rivas, guitarra y batería, respectivamente. Invitaron a Gustavo Sagahon Favela, (cantante), Juan José Brito Loría (bajo), Alex Palma (teclado) y Alvaro Canul (guitarra).

Los jóvenes no olvidan el aplauso que recibieron en la noche del concierto y las felicitaciones del público, entre ellas la del alcalde Renán Barrera Concha y de Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento. Esa noche los motiva a seguir adelante en la música.

El repertorio incluirá temas icónicos como “Under Pressure”, “I Want To Break Free”, “Radio Gaga”, “Don’t Stop Me Now”, “We Will Rock You”, “We Are The Champions”, “Bohemian Rhapsody”, entre otros.

El grupo se dedicará a tocar música en inglés y español de otros exponentes para variar sus repertorios y llegar a mayor número de personas.

Los boletos para el concierto cuestan $50 (general) y $25 (estudiantes) y se podrán adquirir a partir de las 6 p.m. y en el teléfono 9992-71-50-13.— Claudia Sierra Medina