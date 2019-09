Pose en lugar de las selfis

Una tendencia para ser usuarios más “naturales”

“Quizá las poses parezcan más naturales o realistas, que los selfis hayan adquirido una connotación negativa en la cultura popular, o que las personas que publican poses sean percibidas como más sociables”, plantea Christopher Barry, autor principal de un estudio y profesor de psicología de la Universidad Estatal de Washington difundido por HealthDay News.

“Quizá se juzgue que las personas que publican selfis no tienen a otros cerca”, detalla el especialista.

“Para especular, diría que probablemente sea una tendencia general que tenemos a juzgar a las personas más jóvenes o a la próxima generación de forma relativamente negativa”, destaca Christopher Barry.

El estudio también encontró que los estudiantes que se percibieron como muy ensimismados tendían a tener una mayor presencia en la plataforma para compartir fotos. Tenían más seguidores y seguían a más usuarios.

La Dra. Sudeepta Varma, psiquiatra y profesora asistente de psiquiatría en el Centro Médico Langone de la NYU en la ciudad de Nueva York, revisó el estudio y explicó la obsesión.

“Deseamos sentir que somos importantes, que nos aprecian y que nos validan”, dijo. “Deseamos confirmación de que somos atractivos, para mejorar nuestra confianza y autoestima, recibir halagos de los demás, generar atención… validar una experiencia”, añade.

“Porque si se cae un árbol y nadie lo publica en Instagram, ¿de verdad pasó?”, plantea Varma.

Aunque se desconocen los rasgos de personalidad de las personas que publican selfis, Varma se pregunta si el fenómeno refleja a una era de ensimismamiento.

“La pregunta es si somos una sociedad que está más ensimismada que antes”, dijo. “No está claro. Quizá siempre lo hemos sido, pero esas herramientas nos ayudan a expresarlo y a llevarlo al siguiente nivel”.

Varma recomendó a las personas que buscan validación que también la busquen fuera de línea.

Barry anima a los usuarios a ser conscientes de la naturaleza ambigua del mundo en línea y no caer en esos abismos sociales.

“Debemos recordar que a pesar de nuestros motivos para publicar algo, otras personas podrían percibir nuestras publicaciones de formas que no buscábamos”, advirtió. “La audiencia es una parte importante de los medios sociales”. El estudio aparece en una edición reciente de la revista Journal of Research in Personality.

De un vistazo

Sugerencias

“Pasar tiempo con sus seres queridos, realizar un proyecto que lo apasione y retribuir a su familia o comunidad fomentan la autoestima de forma más permanente y de una manera que depende menos de la aprobación”, enfatizan los especialistas del estudio.