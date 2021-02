Postulados a un premio de arquitectura

Van por la presea este año 41 países con 449 proyectos

BARCELONA (EFE).— Un total de 449 obras de 41 países han sido postuladas para competir por el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea (UE)-Premio Mies van der Rohe 2022, que convocan la Comisión Europea y la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona.

Las obras que optan a estos galardones corresponden a 279 ciudades de 41 países.

España se sitúa a la cabeza del listado de candidaturas, seguida por Francia, Alemania y Bélgica.

Postulados

En concreto, de los nominados hay 31 obras construidas en España, entre las que predominan los proyectos de vivienda colectiva.

A ellas se suman otras tres de estudios españoles que han construido en otros países de Europa: el Museo Bauhaus en Dessau, Alemania (del estudio Addenda Architects); “Face, Pool, Two Towers And Ruin” (Maio), en Veszprém (Hungría), y Second home offices en Holland Park, Londres (selgascano). Además, por primera entre los aspirantes nominados por expertos europeos independientes, asociaciones nacionales de arquitectura y el Comité Asesor del Premio, el UE-Mies incluye obras de Armenia, Moldavia y Túnez.