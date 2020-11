"Predecible y machista": Julieta Venegas además de cantar, reseña libros

Fans de la cantante se sorprendieron al descubrir que además de canciones también hace reseñas con opiniones muy honestas de libros populares.

MÉXICO.— Julieta Venegas quedó al descubierto luego de que sus fans expusieran que la cantante reseña libros en una comunidad para lectores llamada Goodreads.

Las fanáticos de la Julieta se mostraron encantados con sus opiniones, pues destacaron que la cantante cuestiona la trama y a los autores sin importar qué tan famosa sea la obra o qué tan reconocido sea el autor, y eso es lo que más les ha gustado.

Aunque los fans convirtieron en tema de relevancia su faceta como lectora, fue la misma Julieta Venegas, quien compartió en su Twitter su perfil en Goodreads.

De este modo, sus seguidores pudieron ver la larga lista de reseñas que la cantante ha hecho de libros muy conocidos, como "La Tregua" de de Mario Benedetti, el cual considera como una "historia es predecible y machista".

“Seguro es algo ofensivo lo que voy a decir , ya sé que Benedetti es muy bien considerado por muchos, pero este libro me pareció tan predecible y machista que no pude seguirlo”, explicó.

La cantante agregó que la trama le molestó tanto que prefirió abandonarlo en la página 80.

Es importante mencionar que la cantante siempre señala que las reseñas son su opinión personal y nada más. Y al parecer eso es lo que ha provocado la felicitación, ya que celebran que dice lo que piensa sin temor.-Con información de Animal MX.

Yo: siento feo hacer reseñas en goodreads de libros que no me gustaron, me da amsiedad

Julieta Vengas en Goodreads: pic.twitter.com/F1grV5nc9D