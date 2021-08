Predominan jazz y swing

The Blue Skies Band ofrecerá un concierto gratuito

Versiones diferentes de canciones modernas y de antaño se podrán disfrutar en el concierto gratuito “Flashback”, que ofrecerá The Blue Skies Band hoy, a las 8 de la noche, por medio de la plataforma Midvi.mx.

El swing, el jazz y otros géneros sonarán durante la función, que incluirá la presentación del bailarín de tap Román Chan.

El tecladista Cris Alcocer explica que los géneros musicales predominantes en este evento serán el jazz y el swing, pero como la banda es versátil en la velada se interpretará también un tango de Argentina, país donde nació el cantante de la banda, Guillermo Morcillo.

Será la primera ocasión que toquen una pieza de ese género y será “Garganta con arena”, compuesta por Cacho Castaña.

En el concierto, apto para toda la familia, se escucharán asimismo “Fly Me to the Moon”, swing que hizo famoso Frank Sinatra, y el bolero pop “Como yo te amé”, de Armando Manzanero, entre otras piezas.

El músico señala que el título del concierto, “Flahsback”, se refiere al hecho de incluir temas de diferentes épocas, “flashes” de momentos y recuerdos.

Cris Alcocer subraya que lo que distingue a la banda es que toca las composiciones en versiones propias, no copia arreglos.

Recuerda que tienen tres años de haberse fundado y el proyecto incluye a otros músicos con los que no se han podido reunir por la pandemia: “Será hasta que haya tiempos mejores cuando nos reunamos”.

El trabajo de The Blue Skies Band se puede seguir en sus perfiles, con su nombre, de Facebook e Instagram.— CLAUDIA SIERRA MEDINA